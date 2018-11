Sérgio Conceição espera "o jogo mais difícil do grupo"

Sérgio Conceição não perde tempo com muitos cálculos. O FC Porto só precisa de um ponto frente ao Schalke 04 para garantir o apuramento para os oitavos-de-final e uma vitória carimba já o primeiro lugar. Nada disso condiciona a abordagem portista ao jogo.

"Sabemos o que está em jogo, mas não vivemos pressionados por isso. Encaramos este jogo como encarámos todos os jogos do grupo. É igual, queremos ganhar perante uma equipa difícil como é esta do Schalke. Agora pensar que se ganharmos isto ou aquilo, se, se, se... No futebol os ses não interessam. Temos que nos focar no nosso jogo e o resto logo se vê", simplifica.

O técnico portista valoriza o a equipa alemã que, diz, foi menosprezada por alguns comentadores no início da época, e fala mesmo deste jogo de quarta-feira como "o mais difícil" do grupo.

"É uma equipa que está a subir na liga alemã e que vai acabar a época entre os primeiros lugares. No ano passado foi vice-campeã, este ano não começou tão bem mas é uma equipa fortíssima. Uma equipa muito combativa, forte nos duelos do jogo, rápida e muito objetiva. Temos de estar precavidos em relação a isso", apontou Sérgio Conceição, lembrando que o Schalke 04 não mais sofreu golos neste grupo D desde o empate inaugural a 1-1 contra o FC Porto, no jogo da Alemanha.

Um desafio que traz motivação extra ao FC Porto, garante. "É uma equipa dificil de contrariar nas saidas rápidas para o ataque, difícil de contariar também no processo defensivo, mas esse é um desafio para mim fantástico. O desafio de percebermos em conjunto, eu e os meus jogadores, como é que podemos desmontar isso".

Tubarões e golfinhos

De resto, o treinador aproveitou para deixar críticas a quem desvalorizou a qualidade dos rivais portistas neste grupo aquando do sorteio. "Não é que eu dê muita importância ao que dizem, mas irrita-me que tentem desvalorizar os feitos do FC Porto. Este é um grupo muito equilibrado. Pode não ter um tubarão, como se costuma dizer, mas às vezes os grupos que têm um tubarão e dois golfinhos são mais acessíveis."

O jogo FC Porto-Schalke 04 realiza-se quarta-feira, às 20.00, no Estádio do Dragão.