Sérgio Conceição enviou mensagem a Peseiro e considera o despedimento "injusto"

Sérgio Conceição abordou esta sexta-feira a demissão de José Peseiro do Sporting. O treinador do FC Porto revelou que enviou uma mensagem de solidariedade ao colega de profissão e considerou a demissão de Peseiro injusta.

"Em relação à demissão do meu colega José Peseiro, o que tenho a dizer é que as pessoas olham cada vez mais para o resultado, para o momento e por isso muitas vezes cometem-se erros. Tive a oportunidade de lhe uma enviar mensagem e transmitir-lhe que estou com ele neste momento difícil da sua vida profissional, porque ele também o fez comigo e fiquei extremamente sensibilizado na altura com o seu gesto", revelou Sérgio Conceição à margem da conferência de imprensa de lançamento do jogo deste sábado diante do Marítimo.

Sérgio Conceição reforçou depois porque fez questão de enviar uma mensagem de solidariedade a José Peseiro. "Nunca tinha tido muito contacto com ele e o José Peseiro teve a particularidade de me telefonar e esteve 15 minutos ao telefone comigo. Da mesma forma o fiz porque, precisamente, acho extremamente injusto. Não me meto na vida de outros clubes, mas estou a falar de um profissional. Com certeza que o presidente do Sporting achou melhor para o seu clube esta forma de atuar. Não tenho de criticar nada. Quando digo injusto, estou a falar do José Peseiro. Como colega, estou completamente solidário com ele",