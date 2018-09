Sérgio Conceição diz que há limites para quem ambiciona o pontinho

Sérgio Conceição fez nesta sexta-feira a antevisão à deslocação a Setúbal, mas o treinador aproveitou a oportunidade para fazer uma crítica acérrima à forma como algumas equipas tentam pontuar.



"Conhecemos o que é o Vitória, individual e coletivamente, mas devemos preocupar-nos com o que podemos fazer. Na Taça da Liga, em casa, a dificuldade foi perante um adversário que se preocupou que o tempo passasse. Já estive em equipas mais pequenas em Portugal e sentia que a organização defensiva era importante perante formações fortes, mas há um limite e como treinador nunca permitia o que já vi neste ano e meio algumas equipas fazerem para conseguirem um pontinho mínimo. Não estou à espera disso do Lito, mas de uma equipa que tentará saídas rápidas. Têm uma dinâmica ofensiva interessante", disse, num recado dirigido ao Chaves de Daniel Ramos e não só.

O treinador admite que o FC Porto "está cada vez mais forte", por isso está convicto de que o "futuro será risonho".



Confrontado com o regresso de Danilo, Conceição desfaz-se em elogios ao campeão europeu. "No tempo em que esteve lesionado mesmo assim era importante, humilde e trabalhador. Ele personifica bem o que é o jogador à FC Porto, que é essa capacidade de trabalho, sacrífico e humildade. Agora também é importante dentro de campo. Mais uma solução e um reforço importante."



Depois, Éder Militão: "Conhecíamos o Militão e vi jogos dele a central, lateral ou médio defensivo. Sei o que ele pode dar, é um jovem que tem grande potencial e está em evolução constante. Depois a equipa dita onde ele poderá jogar, até pode ficar no banco uma ou outra vez. Pelo que fez até agora, é um jogador importante."