Sérgio Conceição. "Difícil de engolir quando somos mais fortes"

Treinador dos guarda-redes do FC Porto tentou agredir adepto com a medalha

Marcel Keizer: "Celebrar no relvado, balneário e talvez autocarro..."

Sérgio Conceição assumiu que não houve polémicas de arbitragem, mas acusou a equipa de arbitragem de ser conivente para que houvesse tantas paragens de jogo, no fundo um bom expediente para um adversário que, diz o treinador do FC Porto, quis "arrastar a decisão para os penáltis". Fintou a polémica reação do treinador de guarda-redes, Diamantino Figueiredo (lançou a medalha, aparentemente, sobre adeptos leoninos) e minimizou a saída precoce dos seus jogadores antes da homenagem aos vencedores.

"Todas as derrotas são difíceis de engolir. Principalmente quando somos mais fortes. A primeira parte não foi muito bem jogada, mas o ascendente foi do FC Porto. Lembro-me de uma oportunidade do André Pereira. Na segunda, não houve um remate enquadrado, exceto o penálti. Era o Sporting a arrastar a decisão para os penáltis", disparou Conceição.

Prosseguindo: "Custa perder assim porque era um título que, como eu disse, queríamos conquistar". E as três derrotas consecutivas com os leões no desempate por penáltis? "Nós treinamos todos os pormenores que podem decidir o jogo. E treinamos os penáltis. Mas às vezes o jogo dita uma outra coisa, o guarda-redes que defende, uma bola que vai ao ferro. Nesses três jogos [desempatados por penáltis] quem foi superior? Acho que foi sempre o FC Porto. Mas o que conta é o resultado".

"Quem é o Diamantino? O Figueiredo? Ainda não vi nada, só vi o presidente e não falámos de qualquer caso", atalhou sobre o lançamento da medalha do treinador do guarda-redes sobre adeptos na bancada do Sporting, que era a da Tribuna de Honra.

Próxima: "Não ficou para levantar o troféu? O Sporting não precisava dos jogadores do FC Porto para levantar o troféu".

Finalmente, as paragens, que levaram o treinador a questionar a arbitragem. "Apesar de hoje não haver nenhuma polémica com a arbitragem, muita gente vai ficar desiludida, porque há muitos programas de televisão para alimentar", disse em jeito de alfinetada. E foi ao que lhe interessava: "Houve muitas paragens no jogo. Estivemos há pouco tempo na Cidade do Futebol e falámos disso, das paragens de jogo".

E agora? "O que é que acha que se pode dizer aos jogadores depois de uma derrota? Agora é pensar no Belenenses".