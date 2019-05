Sérgio Conceição contra a maldição dos penáltis com o Sporting

Sérgio Conceição tem uma maldição para ultrapassar este sábado na final da Taça de Portugal. É que enquanto treinador nunca ganhou um jogo a eliminar ao Sporting e, mais do que isso, perdeu sempre no desempate por penáltis.

Foram quatro vezes que isso aconteceu, duas das quais em finais. Uma autêntica maldição que, por certo, o treinador do FC Porto já terá pensado e que o deixa de sobreaviso.

A primeira vez que teve este dissabor foi no comando técnico do Sp. Braga na final da Taça de Portugal de 2014-15. Uma tarde aziaga para Sérgio Conceição que aos 83 minutos tinha o troféu quase garantido, pois vencia por 2-0 com golos de Éder (penálti) e de Rafa Silva marcados na primeira parte. A confiança era tanta que aos 61 minutos lançou mesmo o veterano Alan quase como prémio de carreira.

Contudo os últimos minutos foram terríveis, com Slimani a dar esperança ao Sporting (84') e Fredy Montero (90'+3) a levar a final para prolongamento numa altura em que os adeptos bracarenses já se preparavam para fazer a festa. Sem golos no tempo extra, o jogo foi para o desempate por penáltis que acabou por sorrir aos leões de Marco Silva, por 3-1, mesmo tendo o guarda-redes Rui Patrício lesionado na baliza.

Sérgio Conceição reencontrou o Sporting já ao serviço do FC Porto nas meias-finais da Taça da Liga de 2017-18, em Braga, no dia 24 de janeiro de 2018. O empate 0-0 manteve-se durante os 90 minutos, tendo o jogo sido decidido outra vez nos penáltis.

Ao sexto pontapé da marca de grande penalidade, Brahimi não acertou na baliza de Rui Patrício e permitiu a Bryan Ruiz marcar e dar o apuramento aos leões treinados então por Jorge Jesus, que acabariam por conquistar o troféu.

Passados três meses, FC Porto e Sporting discutiram a passagem à final da Taça de Portugal. Na primeira mão os dragões tinham ganho em casa por 1-0, com um golo de Soares. Contudo, na segunda partida, em Alvalade, um golo de Coates aos 85 minutos levou o jogo para prolongamento e, depois, mais uma vez para o desempate por penáltis.

A maldição do treinador portista voltou a atacar, com Marcano a rematar ao poste no quinto penálti e Fredy Montero a marcar e a levar o Sporting ao Jamor, onde acabaria por ser derrotado pelo Desp. Aves, dias depois da invasão de um grupo de adeptos à Academia de Alcochete.

O último episódio desta malapata de Sérgio Conceição foi em janeiro deste ano, na final da Taça da Liga. O filme repetiu-se. Fernando Andrade colocou o FC Porto em vantagem aos 79 minutos, mas quando já ninguém acreditava que a taça escapava aos dragões, eis que Óliver Torres derrubou Diaby na área, permitindo que Bas Dost levasse o jogo para o desempate aos 92'+2.

Nos penáltis, repetiu-se a história. O Sporting venceu por 3-1 numa noite em que brilhou o seu guarda-redes Renan Ribeiro, que defendeu três remates de jogadores portistas.

É com este histórico que as duas equipas voltam a encontrar-se este sábado (17.15 horas) no Estádio Nacional. O Sporting vai tentar juntar a conquista da Taça de Portugal à Taça da Liga, enquanto o FC Porto procura sarar as feridas da perda do campeonato para o Benfica com a conquista da denominada prova rainha do futebol nacional. Sérgio Conceição luta para, finalmente, superar uma maldição leonina que ensombra a sua carreira de treinador.