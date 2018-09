Serena Williams reprova as declarações do treinador

Serena Williams protesta com o árbitro Carlos Ramos na final do US Open

Serena vs. Carlos Ramos: quem está com quem na grande polémica do ténis

Serena Williams voltou a falar do incidente com o árbitro português Carlos Ramos na final do último Grand Slam do ano, para desmentir as declarações do seu próprio treinador, que admitira ter dado instruções desde a bancada - o que motivou a primeira de três penalizações do juiz luso à tenista norte-americana.

"Não percebo a que é que ele se referiu", disse Serena, em entrevista a uma televisão australiana. "Já o questionei sobre isso: 'De que é que estás a falar? Nós não temos quaisquer sinais. Nunca tivemos.'", contou a antiga n.º1 mundial e vencedora de 23 títulos do Grand Slam (procurava o 24.º, em Nova Iorque, mas perdeu essa final frente à japonesa Naomi Osaka.)

"Ele referiu que fez um gesto e eu questionei-o sobre isso: 'Fizeste um gesto e agora toda a gente diz que me estavas a dar instruções. Porque foste dizer isso?'", continuou Serena, que garantiu mais uma vez que não viu sinal nenhum. "Penso que ele ficou confuso", acrescentou a tenista, que diz "estar a tentar ultrapassar isso e seguir em frente".

Serena recebeu um aviso de Carlos Ramos por "coaching", o que espoletou depois a fúria da norte-americana, que destruiu a raquete e chamou mentiroso e ladrão a Carlos Ramos, atitudes que lhe valeram outras duas penalizações posteriores e uma multa de cerca de 14 mil euros.

Questionada na tv australiana sobre se estava arrependida de ter destruído a raquete no court, Serena não respondeu.