Sem Ronaldo não há golos: Real Madrid perde em Alavés

O Real Madrid sofreu este sábado a segunda derrota consecutiva a quarta esta época e já vai em quatro jogos sem ganhar. Desta vez, o carrasco foi o Alavés, que marcou o único golo da partida aos 90+6 minutos através de Manú Garcia.

A vida de Julen Lopetegui como treinador dos merengues está bastante complicada, pois já vai no quarto jogo sem marcar um único golo, tendo assim igualado um recorde negativo no clube, pois esta é a terceira vez que o Real Madrid fica tanto tempo sem marcar nos seus 116 anos de história. É caso para dizer que sem Cristiano Ronaldo não há golos... São mais de seis horas e 49 minutos de futebol sem meter a bola na baliza!

E como um mal nunca vem só, Lopetegui perdeu também Gareth Bale que se lesionou a dez minutos do final, tendo sido substituído pelo jovem Vinícius Júnior.

O Alavés fez a festa nos instantes finais, com um golo que terminou com um jejum de 87 anos, pois foi a 8 de março de 1931 que a equipa basca tinha vencido pela última vez o Real Madrid no seu campo. E o triunfo de ontem permite à equipa da cidade de Victoria igualar os merengues no segundo lugar com 14 pontos.

Os próximos dias serão complicados para Lopetegui, que nesta jornada poderá cair para o sexto lugar da classificação.

Jogos da 8.ª jornada

Athletic Bilbau-Real Sociedad, 1-3

Girona-Eibar, 2-3

Getafe-Levante, 0-1

Alavés-Real Madrid, 1-0

Leganés-Rayo Vallecano, a decorrer

Este domingo

Valladolid-Huesca

Atletico de Madrid-Betis

Espanyol-Villarreal

Sevilha-Celta Vigo

Valência-Barcelona

