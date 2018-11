Selecionador obrigado a recorrer aos sub-20 para enfrentar Namíbia

A seleção nacional recebe amanhã, no estádio Sérgio Conceição, em Taveiro (Coimbra), a Namíbia, em partida integrada na denominada janela internacional de outono, na qual as principais seleções do hemisfério Sul se deslocam até à Europa para enfrentar as suas congéneres do Norte, num conjunto de quase 50 "test-matches" ao longo dos quatro sábados deste mês de novembro envolvendo países dos chamados "tier" (nível) 1 e 2 do râguebi mundial.

Colocado na 24.ª posição do ranking, Portugal apenas realizará um jogo nesta janela, para lá do encontro de "play-off" de acesso ao European Championship, realizado há duas semanas na Roménia, onde ao perder com a seleção da casa por 36-6, os Lobos ficaram obrigados a cumprir mais uma época no European Trophy, correspondente à 2.ª divisão europeia após o fechado Torneio das Seis Nações.

Os Lobos de Martim Aguiar terão pela frente a atual 23.ª classificada do ranking mundial, que em agosto se qualificou para a sua sexta presença consecutiva (!) em fases finais da Taça do Mundo em representação do continente africano. Mas após este feito - conseguido só com vitórias nos cinco jogos disputados - a Namíbia, treinada desde 2015 pelo antigo internacional 3.ª linha galês Phil Davies, só somou derrotas neste mês de novembro, diante de Rússia (47-20) e, no último sábado, frente à Espanha, em Madrid (34-13), pelo que será uma equipa desejosa de ratificar estes desaires e fechar de forma positiva um exigente mas bom ano de 2018 - objetivo Mundial atingido! -, que os portugueses irão encontrar.

O selecionador nacional mostra-se feliz por ir jogar num estádio onde "existe sempre muito público e entusiástico nas bancadas" e por "defrontar equipas do nível da mundialista Namíbia", o que faz crescer os jogadores. "Irá ser um teste muito difícil, mas será bom para a nossa jovem equipa habituar-se a voltar a ter jogos de grande qualidade."

Mas conseguir formar um lote constante, homogéneo e alargado de atletas para a seleção sénior continua a ser um problema sem solução aparente. "Na convocatória inicial, em outubro, chamámos 40 jogadores... e 16 não podiam estar". Uns por lesão, outros por se encontrarem fora do país a estudar ou trabalhar.

E no caso do médio de abertura luso-sul africano de Agronomia, José Rodrigues (indiscutivelmente um dos melhores valores nacionais senão mesmo o melhor...), este mostrou-se mesmo indisponível por pretender receber dinheiro para representar a seleção - algo que, neste difícil momento que a federação atravessa em termos financeiros seria de todo impossível. Até por que seria caso único e dificilmente entendível pelos restantes Lobos. E nem a tentativa feita pelos dirigentes do clube da Tapada para o fazer mudar de ideias resultou...

E perante a onda de lesões que afeta os nossos selecionados - para lá dos muitos casos que se arrastam, só relativamente ao quinze titular de há 15 dias em Baia Mare somaram-se agora os nomes de Jorge Abecassis (pubalgia), Tomás Appleton (entorse na tibiotársica) e Vasco Ribeiro (mão), todos nas linhas atrasadas... - Martim Aguiar vê-se assim como que obrigado a queimar etapas e "largar mais cedo que esperava os nossos campeões europeus de sub-20", antecipando a sua chamada à equipa principal, como vai acontecer já amanhã com a inesperada titularidade de Manuel Marta (Belenenses) no posto de defesa.

E este é um grande problema que o selecionador enfrenta: a natural reforma de jogadores de 30 e mais anos como Vasco Uva, Gonçalo Uva, Pedro Leal, João Correia, Tiago Girão, os irmãos António e Gustavo Duarte, Diogo Miranda, seguida um fosso de atletas entre os 24, 25 e 26 anos que não estão disponíveis, para passarmos já a jovens de 20, 21 anos. "Miúdos com talento, grande atitude e facilmente treináveis, mas não se lhes pode pedir que tenham de imediato o calo e a experiência necessários que só os jogos e o tempo darão". Ou seja, "o mercado de trabalho está a roubar-nos atletas" resume Martim Aguiar.

Nos anteriores sete duelos entre as duas equipas registaram-se apenas dois triunfos das cores nacionais, ambos em casa: 24-12 (em 2010 sob o comando de Errol Brain) e 29-20 (com João Luís Pinto ao leme, numa equipa onde alinharam Salvador Vassalo e Francisco Sousa, jogadores do Dramático de Cascais e ambos amanhã titulares).

Portugal vai alinhar de início com: Manuel Marta; Fábio Conceição, Rodrigo Freudenthal, António Vidinha, Pedro Silvério; Nuno Sousa Guedes, Francisco Vieira; Francisco Sousa, Sebastião Villax, David Wallis, Salvador Vassalo (cap.), Rui d"Orey, Diogo Hasse Ferreira, Nuno Mascarenhas e José Lupi.

No banco estarão João Bernardo Melo, João Vasco Corte Real, Francisco Bruno, Manuel Picão, José Roque, João Belo, Frederico Caetano e Pedro Cordeiro.