Seleção prepara Escócia com apenas treze jogadores

Os titulares pela seleção nacional na vitória sobre a Polónia (3-2) foram poupados no primeiro treino em Glasgow, onde Portugal vai jogar no próximo domingo um jogo particular frente à Escócia, às 17:00.

Esta sexta-feira, no relvado do St. Mirren Park, em Paisley, subiram apenas treze jogadores. Nos quinze minutos abertos aos jornalistas, deu para ver que fizeram sobretudo exercícios de troca de bola, passe curto e corrida.

Fernando Santos deixou assim a descansar os jogadores que foram titulares na vitória na Polónia, com exceção de Bernardo Silva e Pepe que foram dispensados.

No sábado, a seleção já treina no estádio nacional de Hampden Park, numa sessão com início previsto para as 11:00, seguindo-se a conferência de imprensa de antevisão da partida, com o selecionador Fernando Santos e um jogador.