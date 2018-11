Seleção nacional. O primeiro treino depois do apuramento

Depois do empate (0-0) de Portugal em Itália, no sábado, que garantiu o apuramento para a final four da Liga das Nações, a seleção de Fernando Santos voltou aos treinos, em Guimarães, e só com 15 jogadores à disposição.

Gonçalo Guedes, Beto, Renato Sanches, João Mário, Kévin Rodrigues, Raphaël Guerreiro, Eder, Luís Neto, Pepe, Danilo, Cédric, Rafa Silva e Bruno Fernandes foram os jogadores que, neste domingo, subiram ao relvado. Já os titulares frente à squadra azzurra descansaram, à exceção de Pizzi. O extremo do Benfica fez trabalho no ginásio, tal como o guarda-redes Cláudio Ramos.

Já Rúben Neves e Mário Rui foram dispensados dos trabalhos da seleção e não seguiram com o resto da equipa para Guimarães. Os dois jogadores viram o cartão amarelo frente a Itália, o que os impede de jogar com a Polónia, no Estádio D. Afonso Henriques, na terça-feira. Um jogo que servirá para cumprir calendário, visto que Portugal já está apurado para a final a quatro que acontecerá em junho de 2019.