Uma seleção com Ronaldo e João Félix e sem André Silva na Liga das Nações

O selecionador nacional já escolheu os 23 que vão representar Portugal na Liga das Nações. Como era de esperar a lista conta com o regresso de Cristiano Ronaldo, que falhou a fase de qualificação. Diogo Jota e João Félix são as principais novidades numa lista que não tem André Silva (lesão), André Gomes e João Mário, entre outros.

Cristiano Ronaldo, de 34 anos, o jogador com maior número de jogos (156) e golos (85) pela seleção nacional, foi o grande ausente da fase inicial da competição, por decisão conjunta com Fernando Santos, na qual a equipa campeã europeia venceu o grupo 3 de qualificação, à frente da Itália e a da Polónia, com duas vitórias e dois empates.

João Félix, de 19 anos, que se assumiu como uma das principais referências do Benfica na segunda metade da época 2018/19, contribuindo decisivamente para a conquista do 37.º título nacional por parte da equipa lisboeta, já tinha sido chamado para o arranque da fase de apuramento para o Euro2020, frente à Ucrânia e Sérvia, mas não foi utilizado em nenhum dos encontros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A seleção nacional é a anfitriã da final four da Liga das Nações. Nas meias-finais, Portugal defronta a Suíça, a 5 de junho, no Estádio do Dragão (19.45). Na outra meia-final da Liga das Nações, dia 6 de junho, em Guimarães, enfrentam-se Inglaterra e Holanda.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 9 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19.45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 15.00.

Eis a lista e o que fizeram esta época

GUARDA-REDES

Rui Patrício. Chega à seleção depois de uma grande época em Inglaterra, um ano depois de ter deixado o Sporting. Titular sem parar desde 2011, o guarda-redes do Wolves não tem rival à altura na baliza.

Beto. Uma época positiva na difícil e disputada liga turca ao serviço do Göztepe.

José Sá. Uma temporada positiva ao serviço do Olympiacos, um ano depois de deixar o FC Porto.

DEFESAS

Pepe. É um dos capitães da seleção e pilar da defesa desde 2007. Regressou ao FC Porto em janeiro depois de rescindir com o Besiktas e lutou pelo campeonato até ao fim. Ainda vai jogar a final da Taça de Portugal no sábado com o Sporting.

José Fonte. Fez uma grande temporada ao serviço do Lille, a equipa surpresa do campeonato francês que lutou pelo título com o PSG (acabou campeão).

Rúben Dias. Fez uma grande época ao serviço do Benfica. Acaba a época como titularíssimo e opção óbvia para a seleção em crise de centrais. Já tinha ido ao Mundial 2018.

Nelson Semedo. Fez uma boa temporada ao serviço do Barcelona e acabou a festejar o título espanhol. Ainda vai jogar a final da Taça do Rei.

João Cancelo. Chega à seleção depois de uma grande temporada ao serviço da Juventus e de Cristiano Ronaldo, que acabou com a conquista do scudetto.

Raphael Guerreiro. Regressou à boa forma física esta época ao serviço do Borussia Dortmund. Lutou pelo título, mas acabou a Bundesliga em segundo lugar.

Mário Rui. Foi um dos destaques do Nápoles esta temporada. Deu alguma luta à Juventus, mas acabou o Calcio em segundo lugar.

MÉDIOS

Danilo Pereira. Pilar do meio campo do FC Porto, está na lista apesar de ir cumprir um jogo de castigo. Lutou pelo título nacional até à última jornada e ainda vai jogar a final da Taça de Portugal. Venceu a Supertaça no início da temporada.

William Carvalho. Na época em que saiu do Sporting e rumou a Espanha, chega à seleção sem títulos pessoais ou coletivos, apesar da época positiva no Bétis.

Rúben Neves. Fez uma grande temporada ao serviço do Wolverhampton, que acabou a Premier Legaue em sétimo. Destacou-se no meio campo ao lado de Moutinho e chega à seleção a lutar por um lugar com William.

João Moutinho. Mais uma grande temporada ao serviço do Wolverhampton. Formou dupla com Rúben Neves e acabou eleito o melhor jogador da equipa pelos adeptos.

Bruno Fernandes. Chega à seleção depois de realizar a sua melhor época. Com 32 golos esta época, é o médio mais goleador de sempre com 32 golos. Ganhou a Taça da Liga pelo Sporting e ainda vai jogar a final da Taça de Portugal

Pizzi. Campeão pelo Benfica, fez um grande final de temporada e destacou-se nas assistência. É o jogador com mais assistências para golo dos principais campeonatos europeus (19).

AVANÇADOS

Cristiano Ronaldo. Regressa à seleção depois de falhar a fase de qualificação. Foi campeão em Itália no ano de estreia no Calcio e eleito o melhor jogador do campeonato. Tem 28 golos esta temporada.

Bernardo Silva. O mais titulado da lista. O maestro da equipa do City chega à seleção depois de vencer o campeonato inglês, a Taça de Inglaterra, a Taça da liga inglesa e a Supertaça. Além disso marcou 14 golos.

Diogo Jota. A solução para o ataque no lugar de André Silva. Fez uma grande época ao serviço dos Wolves, que acabou a Premier League em sétimo. Marcou 13 golos.

Gonçalo Guedes. Fez uma temporada muito positiva no Valência. Chegou às meias-finais da Liga Europa e marcou oito golos.

Rafa Silva. Um dos destaques do campeonato do Benfica. Fez uma época impressionante de águia ao peito e acabou a temporada com 21 golos na conta pessoa.

João Félix. A grande surpresa da época vencedora do Benfica foi chamado depois das celebrações do título nacional e dos 15 golos marcados.

Dyego Sousa. Fez um época positiva ao serviço do Sp. Braga. Chega sem títulos e com 20 golos na conta pessoal.