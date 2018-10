Seleção de sub-17 começa apuramento para o Europeu com goleada de 10-0

A seleção nacional de sub-17 entrou com o pé direito na fase de qualificação para a fase final do Europeu de 2019, ao golear o Cazaquistão por 10-0, em partida realizada no Estádio Municipal de Aveiro.

A equipa orientada por Emílio Peixe chegou ao intervalo com uma vantagem de cinco golos, graças a Famana Quizera, Paulo Bernardo, Filipe Cruz e um bis de Daniel Rodrigues. No segundo tempo, a equipa das quinas repetiu a dose graças a dois golos de Ronaldo Camará, outros três da autoria de Gerson Sousa,Tiago Tomás e Gonçalo Batalha.

Com este resultado, Portugal assume o comando do grupo 11, uma vez que no outro jogo Bielorrússia e País de Gales empataram 2-2. No sábado, a seleção joga com os bielorrússos e na terça-feira com os galeses, sendo que os dois primeiros classificados apuram-se para a Ronda de Elite.