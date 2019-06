Segundo ouro para Portugal. Fu Yu vence no ténis de mesa

Fu Yu conquistou esta quarta-feira a segunda medalha de ouro para Portugal nos Jogos Europeus que estão a realizar-se em Minsk, na Bielorrússia, juntando-se a Carlos Nascimento, que reinou na prova de 100 metros. A mesatenista portuguesa bateu na final a alemã Ying Han por 4-2, tendo vencido os dois primeiros sets (11-5 e 11-8), o quinto (11-6) e o sexto (11-7) e perdido o terceiro (9-11) e o quarto (9-11).

A luso-chinesa melhorou muito o desempenho nos Jogos de há quatro anos, em Baku, onde não foi além do 17.º lugar.

Nascida em Hebei, na China, em 1978, começou a jogar ténis de mesa no país natal com apenas sete anos, tendo deixado o país em 1998 para competir em Espanha, antes de rumar a Portugal em 2001, para representar o Estreito, da Madeira. Desde então que vive em solo lusitano, onde casou e criou família, naturalizando-se em agosto de 2013.

Fu Yu, atualmente ao serviço dos franceses do Metz TT, tornou-se a primeira mesatenista portuguesa a conquistar uma medalha internacional, nos Europeus realizados em Scwechat, na Áustria. Depois de ter ganhado o bronze no Campeonato da Europa de 2015, representou as cores nacionais nos Jogos Olímpicos 2016, no Rio de Janeiro, onde se classificou em 33.º lugar, entre 70 participantes.