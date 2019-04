Seferovic: "Vamos ver quantos mais golos vou conseguir marcar"

Haris Seferovic está a viver o melhor momento da sua carreira, pois esta época já marcou 22 golos ao serviço do Benfica, tendo batido todos os recordes pessoais. Em declarações à SportTV, na antevisão ao jogo desta quinta-feira com o Eintracht Frankfurt, a sua anterior equipa, para a Liga dos Campeões, o avançado suíço admitiu que será "um jogo especial".

"Não há explicação para a minha forma atual. Estou a trabalhar de forma intensa para jogar e fazer golos, mas sem a equipa não conseguia fazer isso. Dou tudo em todos os jogos e quero desfrutar do momento, quer jogue ou não", disse Seferovic que, questionado sobre quantos golos espera ainda marcar até ao final da época, disparou: "Vamos ver quantos mais é que consigo marcar."

Sobre o reencontro com o Eintracht, clube que representou entre 2014 e 2017, o avançado suíço, de 27 anos, admitiu ser "especial". "Vou querer desfrutar do jogo, porque conheço muitos jogadores deles", assumiu, garantindo que esta partida "será difícil para as duas equipas", pois "ambas querem ganhar".

"Eles estão a fazer uma boa temporada e a jogar bem, mas nós também. Ambas as equipas praticam um futebol ofensivo e por isso é de esperar um jogo de ataque", acrescentou Seferovic.