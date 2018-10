Secretaria de Estado da Juventude e Desporto vai contestar providência cautelar

Em comunicado, o gabinete do secretário de Estado da Juventude e Desporto refere ter acionado "os meios jurídicos processuais ao dispor que evitem o efeito suspensivo da referida providência".

A nota refere que a secretaria foi notificada na terça-feira da providência cautelar "intentada pelo ex-presidente do conselho diretivo do IPDJ [Augusto Baganha], na qual é requerida a suspensão da eficácia dos despachos de dissolução do conselho diretivo do IPDJ e de designação, em regime de substituição, do novo conselho diretivo".

Ainda segundo aquele gabinete, "a designação do conselho diretivo encontra-se assim, neste momento, em pleno efeito e o IPDJ mantém o seu regular funcionamento".

O ex-presidente do IPDJ Augusto Baganha deu entrada, no dia 25 de setembro, de uma providência cautelar para tentar revogar a decisão do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, de exonerá-lo do cargo, por considerar que o despacho que confirmou a sua destituição não tem fundamento.