Cristiano Ronaldo terá decidido em janeiro que iria abandonar o Real Madrid, com a fixação da cláusula de rescisão em apenas 100 milhões de euros a ser o motivo do descontentamento do jogador de futebol português. É o que adianta o diário desportivo espanhol Marca na sua edição de hoje, em que refere que o melhor marcador de sempre do clube espanhol viu esse preço como uma afronta, um insulto e terá dito então: "Se valho 100 milhões é porque não me querem."

No artigo assinado por Jesús Sanchez é contado que Florentino Perez, presidente do Real Madrid, surpreendeu o português de 33 anos com um novo contrato em janeiro passado, quando existiam rumores da possibilidade do brasileiro Neymar rumar ao Santiago Bernabéu. Cristiano, diz a Marca, já não esperaria esta proposta mas ficou furioso quando viu o valor de 100 milhões de euros na clausula de rescisão. Muito pouco, terá avaliado o português. E decidiu que iria sair.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A intenção dos dirigentes do Real seria proporcionar a Cristiano Ronaldo a saída de forma feliz no final da época. Florentino Perez considerava que Ronaldo estava a acabar, após uma primeira metade da época menos fulgurante. "Ninguém ia pagar o que pagamos aqui aos 33 anos de idade ou, claro, ninguém viria com esse dinheiro", foi o pensamento no Real Madrid, relata a Marca. Os madrilenos pensariam que o mercado para o português seria a China ou os Estados Unidos, nunca um rival direto europeu.

Gostou dos aplausos em Turim

Após a vitória na Liga dos Campeões, encerrando a época,CR7 não perdeu tempo e, ainda em pleno relvado, disse que "foi bom jogar em Madrid", o que foi logo entendido como um adeus. O jornal espanhol garante que o Cristiano está mesmo decidido a deixar o Real e que foi seduzido pelos adeptos da Juventus, quando na meia-final da Liga dos Campeões foi aplaudido no estádio de Turim após marcar um golo fantástico. A imprensa tem dado conta que a Juventus está disposta a contratar Cristiano, que encara com satisfação a mudança para Itália.