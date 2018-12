"Se soltarem uns palavrões não há problema. Não entendo turco"

Sérgio Conceição abordou esta segunda-feira o jogo com o Galatasaray que se disputa terça-feira em Istambul, na Turquia, que já não mexe com a classificação (os dragões já tem o primeiro lugar e a passagem aos oitavos de final assegurados), mas pode permitir aos dragões somar 16 pontos e igualar a melhor classificação de sempre na Champions.

"Ser apurado no primeiro lugar e com 16 pontos somados está à imagem do que te sido o FC Porto nos últimos anos. É um clube histórico na Europa e no Mundo. Não fizemos mais do que o que tínhamos de fazer, que era passar aos oitavos de final desta competição. Olhámos jogo a jogo e preparámo-los da melhor forma. Sabíamos que era um grupo difícil, pela qualidade das equipas. Temos o campeão turco, o campeão russo e vice-campeão alemão. Os jogos na nossa casa e a dupla jornada com o Lokomotiv Moscovo eram importantíssimos para garantir a passagem aos oitavos de final, que era o nosso grande objetivo", referiu.

"Os grupos decidem-se muitas vezes nos pequenos pormenores. E nós estivemos mais fortes. O Galatasaray fez um jogo muito competente no Dragão, talvez o mais difícil que tivemos e é isso que esperamos amanhã. Um jogo num ambiente difícil, mas bom de se jogar. Sou apaixonado por futebol, gosto de viver dessa forma", prosseguiu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda sobre o ambiente hostil que costuma marcar as receções aos adversários nos jogos disputados em Istambul. Sérgio Conceição teve uma resposta curiosa. "Amanhã vou sentir-me como peixe na água com o ambiente, no sentido de estar num ambiente quente. Se os turcos soltarem uns palavrões e me insultarem, não há problema nenhum, porque eu não entendo turco."