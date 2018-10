Schalke vence em Moscovo e PSG atropela Estrela Vermelha

O Schalke assumiu, à condição, a liderança do Grupo D da Liga dos Campeões, em que está inserido o FC Porto. Os alemães foram a Moscovo bater o Lokomotiv de Manuel Fernandes e Éder (ambos em campo durante os 90 minutos) por 1-0, beneficiando de um golo tardio do norte-americano McKennie aos 88'.

A formação de Gelsenkirchen passa assim a somar quatro pontos, mais um do que o Galatasaray e mais três do que os dragões, que recebem precisamente os turcos esta quarta-feira (20.00).

Já no Grupo C, a 2.ª jornada arrancou com a goleada caseira do Paris Saint-Germain sobre o Estrela Vermelha de Belgrado, por 6-1. Depois da derrota no terreno do Liverpool na ronda inaugural, os parisienses atropelaram os sérvios com um hat trick de Neymar (20', 22' e 81'), tendo os restantes golos sido apontados por Cavani (37'), Di María (42') e Mbappé (70'). Marko Marin reduziu para os campeões europeus de 1990/91.

Ainda esta quarta-feira (20.00), Nápoles e Liverpool medem forças em Itália.