Schalke empata em Leipzig e Werder Bremen goleado em casa

O Schalke, adversário do FC Porto na Champions, não foi além do empate 0-0 na visita ao campo do RB Leipzig, em partida da 9.ª jornada da Bundesliga.

Com este resultado, a equipa de Gelsenkirchen encontra-se no 15.º lugar da classificação, enquanto o Leipzig, que contou com Bruma a partir dos 80 minutos, mantém-se no quinto posto.

A grande surpresa da ronda chegou de Bremen, onde o Werder foi goleado pelo Bayer Leverkusen por 6-2, perdendo assim a possibilidade de ficar no segundo lugar da tabela.

Kevin Volland, Julian Brandt e Bellarabi colocaram os farmacêuticos com uma vantagem confortável ao intervalo. A reação do Werder Bremen permitiu reduzir a desvantagem pelo veterano Claudio Pizzaro e o japonês Osako. Só que na ponta final do jogo, Havertz e dois autogolos do defesa Langkamp deram expressão à goleada.

Jogos da 9.ª jornada:

Friburgo-Borussia Mönchengladbach, 3-1

Mainz-Bayern Munique, 1-2

Borussia Dortmund-Hertha Berlim, 2-2

Fortuna Düsseldorf-Wolfsburgo, 0-3

Hannover-Augsburgo, 1-2

Hoffenheim-Estugarda, 4-0

Nuremberga-Eintracht Frankfurt, 1-1

RB Leipzig-Schalke, 0-0

Werder Bremen-Bayer Leverkusen, 2-6

