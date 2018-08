Santa Clara obtém empate épico diante do Sp. Braga

O Sp,. Braga não vive um bom momento. Ficou sem, Europa na quinta-feira diante dos modestos ucranianos do Zorya e neste domingo deixou escapar três golos de vantagem sobre o Santa Clara que não disputava a I Liga há 15 anos. Este foi o primeiro encontro em São MIguel depois de consumado o regresso dos açorianos ao escalão maior.



Aos 24' Pablo fez o primeiro para os minhotos após uma saída em falso do guarda-redes Marco, Cinco minutos mais tarde foi Wilson Eduardo a aproveitar um desentendimento entre Marco e João Lucas. Aos 40' Dyego Sousa fez um grande golo, ao finalizar com um grande remate depois de ultrapassar Fábio Cardoso.



Portanto, ao intervalo 0-3 para o Sporting Braga.



O segundo tempo começou com o primeiro golo açoriano, apontado por Thiago Santana. Aos 60' Zé Manuel aproveitou um mau remate de Thiago Santana para desviar a bola de Matheus e reduzir para 2-3 e, finalmente, aos 65', um minuto depois da entrada de João Palhinha, em estreia nos minhotos, Fábio Cardoso restabeleceu o empate com um cabeceamento após centro de Rashid.



Um jogo que fica para o álbum de recordações do Santa Clara. Na Pedreira Abel Ferreira vive um momento menos bom, talvez o pior desde que assumiu o comando técnico dos bracarenses.



O Sporting de Braga está no 4.º lugar dom quatro pontos, o Santa Clara é 13.º com um ponto apenas. Consulte aqui a classificação.