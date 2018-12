Santa Clara acaba com a crise com vitória em Moreira de Cónegos

O Santa Clara quebrou este domingo uma série de quatro derrotas consecutivas ao arrancar uma vitória na visita a Moreira de Cónegos, por 1-0.

Valeu um golo de Zé Manuel no início do segundo tempo para que os açorianos desse um pontapé na crise, que agora parece tomar conta do Moreirense que sofreu o segundo desaire consecutivo, somando também a segunda derrota da temporada nos jogos em casa.

Este resultado permite ainda ao Santa Clara ultrapassar o adversário desta tarde na classificação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

VEJA O RESUMO DA PARTIDA

FICHA DO JOGO

Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos

Árbitro: André Narciso (Setúbal)

Moreirense - Jhonatan Luiz; D'Alberto, Aberhoun, Ivanildo Fernandes, Rúben Lima; Alan Schons (Ângelo Neto, 67'), Fábio Pacheco; Chiquinho, Pedro Nuno (Heriberto Tavares, 59'), Arsénio (Bilel Aouacheria, 80'); Nenê

Treinador: Ivo Vieira

Santa Clara - Marco Pereira; Patrick Vieira, César, Accioly, Mamadu Candé; Martin Chrien (Pedro Pacheco, 90'+1), Anderson Carvalho, Osama Rashid; Bruno Lamas (Kaio Pantaleão, 75'); Zé Manuel (Ukra, 86'), Fernando Andrade

Treinador: João Henriques

Cartão amarelo a Accioly (12'), Zé Manuel (24'), Ivanildo Fernandes (41' e 77'), Pedro Nuno (50'), Marco Pereira (75'), Abarhoun (85'), Ângelo Neto (88') e Ukra (90'+2).

Cartão vermelho a Ivanildo Fernandes (77').

Golo: 0-1, Zé Manuel (52')