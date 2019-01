Sadinos apostados em "complicar ao máximo a vida do Sporting"

Sandro Mendes, novo treinador do Vitória de Setúbal, disse esta terça-feira que acredita que a sua equipa pode surpreender o Sporting, na quarta-feira (19.00 horas), no Estádio do Bonfim, em jogo da 19.ª jornada da I Liga.

Apesar de estar consciente das dificuldades, o sucessor de Lito Vidigal partilhou na conferência de imprensa a mensagem que passou aos jogadores no balneário, prometendo dificultar a missão dos leões.

"A mensagem é simples: fazemos o nosso trabalho, concentrados no que temos de fazer frente a uma grande equipa, mas vamos complicar ao máximo a vida do Sporting. Com o decorrer do jogo, quem sabe, já começam a haver algumas ideias novas. O jogo dirá o que será o resultado final", disse o antigo capitão do Vitória.

O agora treinador, que há poucos dias era apenas o diretor desportivo dos vitorianos, está otimista na obtenção de um resultado positivo. "Conhecemos bem o Sporting. É uma equipa que tem qualidade individual muito grande, mas nós temos as nossas hipóteses e é com elas que encaramos o jogo com otimismo. Os jogadores estão confiantes e trabalharam bem nestes poucos dias que estamos juntos. Estão alegres e vamos tentar passar essa alegria e confiança para dentro do campo", referiu.

O timoneiro dos setubalenses acredita que os leões vão apresentar-se no Bonfim moralizados pela recente conquista da Taça da Liga. "O Sporting é sempre um candidato ao título, independentemente de vir motivado. É lógico que a conquista da Taça da Liga pode aumentar os níveis de confiança e de motivação dos jogadores. Será sempre um adversário muito complicado", vaticinou.

Questionado sobre a possibilidade de dar uma atenção especial a jogadores como Bruno Fernandes e Bas Dost, o treinador advertiu para outros perigos. "Se fôssemos por aí...Então e o Nani? A nível de qualidade individual, o Sporting tem excelentes jogadores. Sabemos o que temos de fazer. Não haverá marcações individuais, mas sim um cuidado especial onde o Sporting é mais forte. Teremos de estar muito concentrados para tentar complicar ao máximo a vida do Sporting", alertou.

O antigo capitão do Vitória de Setúbal, de 41 anos, explicou que as ligações afetivas que tem ao clube o levaram a aceitar o repto de comandar, para já, os sadinos nas próximas duas jornadas. "Estava numa zona de conforto, com um cargo diferente. Pela razão, era fácil dizer que não, mas o coração, mais uma vez, falou mais alto. Por isso, aceitei o desafio que a direção me pediu de fazer o jogo do Sporting e do Nacional. Depois veremos o que se segue", disse.

Sandro Mendes tem três jogadores castigados - Gustavo Cascardo, José Semedo e Éber Bessa - mas as baixas não abalam a confiança do técnico, que tem Alex Freitas como único lesionado. "Os jogadores que estão disponíveis dão-nos garantias de podermos fazer um bom trabalho", frisou.