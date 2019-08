Sandro: "Dois resultados maus não fazem do FC Porto uma equipa menos boa"

Apesar dos desaires frente ao Gil Vicente, na estreia no campeonato, e aos russos do Krasnodar, que ditou a eliminação na Liga dos Campeões, Sandro Mendes frisou, em conferência de imprensa, a qualidade de um adversário que tudo fará para se reencontrar com os êxitos. "Espero um FC Porto forte. Tem jogadores com muita qualidade, a maioria internacionais, tem um grande treinador e é uma grande instituição. Todos conhecemos o FC Porto. Se dois resultados maus fazem do FC Porto uma equipa menos boa? Não acredito", advertiu.

As dificuldades que espera encontrar não desviam Sandro Mendes do objetivo de tentar surpreender em casa de um adversário onde os sadinos não vencem há 30 anos (0-1 em 1988/89). "Temos de estar preocupados connosco, com o que queremos e tentar ao máximo conseguir o nosso objetivo, que é ir ao Dragão e tentar trazer pontos. Não há jogos iguais. O FC Porto, de certeza absoluta, quer mudar a imagem deixada e tudo irá fazer para isso", referiu.

O treinador do Vitória de Setúbal frisou a necessidade de a sua equipa não ter uma atitude passiva na partida, procurando, sempre que seja possível, visar a baliza adversária. "Cabe-nos contrariar e encontrar soluções para chegarmos ao Dragão e tentarmos marcar golos ou tentar estar perto da baliza do FC Porto. Sem isso serão 90 minutos a sofrer e não é esse o nosso objetivo. É lógico que a espaços o FC Porto vai impor o seu jogo, mas estamos preparados para dar uma boa resposta", garantiu.

Sandro Mendes lembrou que clubes com a dimensão do FC Porto raramente perdem vários jogos de forma consecutiva, facto que aumenta mais as dificuldades da sua equipa para o embate de sábado. "Equipas como o FC Porto não costumam perder muitas vezes seguidas. Tendo perdido já dois jogos, jogando em casa, diante do seu público vão querer mudar essa imagem. Cabe-nos arranjar soluções para o contrariar", referiu.

Frente aos dragões, o Vitória de Setúbal não pode contar com o médio José Semedo (castigado), mas Rodrigo Mathiola e Brian Mansilla, que por questões burocráticas estiveram ausentes da primeira jornada, integram a lista de convocados, segundo revelou o treinador.

Sobre a saída do defesa Vasco Fernandes, cuja transferência para a Turquia foi oficialmente confirmada na quinta-feira pelo Vitória de Setúbal, Sandro Mendes comentou a baixa que vai ter no Dragão. "Tenho a agradecer-lhe por tudo. Pelo profissional que é, pela pessoa, atleta e homem que foi. Esteve aqui quatro anos com muito peso no balneário, por isso, era o nosso capitão. Estas saídas nunca são boas, ainda mais na altura que é", admitiu.

O Vitória de Setúbal, que integra o grupo dos oitavos classificados, com um ponto, e FC Porto, um dos 12.ºs posicionados, ainda sem pontuar, defrontam-se no sábado, às 21.30, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da segunda jornada da I Liga.