Markus Rehm, atleta paralímpico alemão de 30 anos, estabeleceu este fim de semana um novo recorde do mundo de salto em comprimento na categoria T64 com um salto de 8,48 metros. Este seria apenas mais um recorde do mundo, não fosse a marca a terceira melhor do ano, de entre todos os atletas, paralímpicos ou não. Inclusivamente, teria dado medalha de ouro nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos.

No vídeo abaixo (ver a partir dos 3:00) é possível ver o salto de Rehm, que quase aterrou fora da areia, em que conseguiu acrescentar mais um centímetro ao recorde do mundo que havia estabelecido sete semanas antes.

Para comparação, as últimas três medalhas de ouro em Jogos Olímpicos foram: Jeff Henderson, em 2016, com 8,38 metros; Greg Rutherford, em 2012, com 8,31 metros; e Irving Saladino, em 2008, com 8,34 metros.

Relativamente aos saltos de 2018, é a terceira melhor marca, atrás de Luvo Manyonga, com 8,58 metros, e de Juan Miguel Echevarría, que detém a melhor marca do ano até agora: 8,68 metros.

"Estou perto, porque 8,5 metros é a próxima grande barreira que separa os bons dos melhores e eu quero ser um dos melhores. É o meu objetivo", afirmou o atleta alemão citado no site paralympic.org.