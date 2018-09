The Best

A escolha, algo surpreendente, premiou o golo do atacante num dérbi de Liverpool, frente ao Everton, na Premier League. Mohamed Salah, também finalista ao prémio The Best de melhor jogador do ano, foi assim o primeiro vencedor da noite, esta segunda-feira, na gala da FIFA em Londres.

Veja aqui o golo:

Os outros candidatos eram os seguintes:

Gareth Bale (vs Liverpool - final da Liga dos Campeões)

Denis Cherychev (vs Croácia - Campeonato do Mundo)

Lazaros Christodoulopoulos (vs AEK Atenas - meia-final da Taça da Grécia)

Cristiano Ronaldo (vs Juventus - quartos de final da Liga dos Campeões)

Giorgian De Arrascaeta (vs America MG - Serie A Brasileirão)

Riley McGree (vs Melbourne City - A-League australiana)

Lionel Messi (vs Nigéria - Campeonato do Mundo)

Benjamin Pavard (vs Argentina - Campeonato do Mundo)

Ricardo Quaresma (vs Irão - Campeonato do Mundo)

Mohamed Salah (vs Everton - Premier League)