Saída de William Carvalho para finalizar até quinta-feira

A saída (a bem) de William Carvalho está prestes a ser concluída. Até um negócio estar finalizado tudo pode acontecer, contudo, ao que o DN apurou as conversas com o Bétis estão na sua parte final e o acordo entre as três partes está quase a ser uma realidade.



De tal forma que existe a convicção de que até quinta-feira a transferência será consumada. Para o Bétis ou para outro clube, pois o Sporting tem a indicação de que o Mónaco, pelo menos, pode apresentar a qualquer momento uma proposta que vá de encontro aos interesses do clube leonino e também do médio de 26 anos, que no principado podia reencontrar Leonardo Jardim, treinador que apostou no seu talento na temporada 2013/2014 em Alvalade.



Uma coisa é garantida, a SAD está convicta de que vai cumprir o objetivo traçado; fazer, pelo menos, 25 milhões de euros com a saída de William Carvalho.