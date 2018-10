Saiba quais são os clubes europeus que têm os jogadores mais fiéis

Messi está há 18 anos no Barcelona (contando com a formação) e Sergio Ramos há 13 no Real Madrid.

De acordo com um estudo elaborado pelo Observatório Internacional do futebol (CIES), e tendo em conta esta época, o Real Madrid é o clube das principais ligas europeias (as denominadas big five) em que em média os jogadores permanecem mais tempo. Segundo o CIES, a média de fidelidade no emblema presidido por Florentino Pérez é de 5,84 anos. Logo a seguir, também com uma média superior a cinco anos, surgem o Barcelona (5,36) e a fechar o pódio o Bayern Munique (5,26).

No clube da capital espanhola, os jogadores que vestem há mais anos a camisola do Real Madrid são Sergio Ramos (13 anos), Marcelo (12) e Benzema (9). No Barcelona, o recordista é Lionel Messi (18 anos, contando com a formação), seguido de Piqué e Busquets (10 anos cada). No emblema germânico há também um trio que joga há vários anos em Munique: Frank Ribéry (11), Thomas Muller (10) e Arjen Robben (10).

Fora dos campeonatos das big five (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), há um clube que se destaca por conseguir manter os jogadores no seio da equipa: trata-se do Viktoria Plzen, da República Checa - uma média de 4,28 anos. Seguem-se o Celtic, da Escócia (4,25), e o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, treinado pelo português Paulo Fonseca (4,02).

No estudo do CIES, que apresenta as 20 equipas com mais e menos tempo de fidelidade dos seus jogadores (nas big five e em outras ligas europeias), não consta qualquer clube português.

O Observatório Internacional do futebol mostra também o reverso da medalha, ou seja, os clubes que não conseguem segurar durante muito tempos os seus jogadores. Nas principais ligas europeias o recordista é o Parma, que neste ano subiu ao escalão maior do futebol italiano, e em que o tempo médio de permanência dos futebolistas é de 0,65 anos. Seguem-se o Caen, de França (0,74), e o Frosinone, de Itália (0,75).

Fora das big five, o destaque vai para o Istra 1961, da Croácia, com uma média impressionante: apenas 0,15 de média. Logo a seguir estão FK Lviv, da Ucrânia (0,23), e o Paphos, do Chipre (0,32).