SAD do FC Porto com prejuízos de 28,4 milhões de euros

A SAD do FC Porto fechou ano fiscal, encerrado a 30 de junho, com prejuízo de 28,4 milhões de euros, de acordo com o comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Apesar de os resultados negativos, representam uma melhoria face aos valores registados no ano passado, de 35,3 milhões de prejuízos.

A contribuir para esta melhoria esteve o aumento das receitas. À exceção dos proveitos com passes de jogadores, a SAD portista teve um resultado positivo de 105,8 milhões de euros, mais 7 por cento do que o ano passado (99 M). Também o resultado das transações dos passes (50 M contra 41,2 de 2016/17) sofreu melhorias, muito por culpa dos encaixes com as vendas de Diogo Dalot ao Manchester United, por 22 M, e Ricardo Pereira ao Leicester, por 20 M.