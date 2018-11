SAD pede 1000€ caso o clube se autointitule campeão de 1945/46

SAD do Belenenses diz que não vai respeitar ordem do tribunal e mantém o nome

Depois de na véspera clube e SAD terem esgrimido argumentos através de comunicados, a direção liderada por Patrick Morais de Carvalho voltou a ripostar, desta feita divulgando, em novo comunicado, os detalhes da última ação judicial interposta pela sociedade que gere o futebol profissional dos azuis.

"De entre os diversos pontos, destacamos, por pitoresco, o inusitado pedido de que o clube seja impedido de comunicar que foi campeão nacionalna época 1945/46 sob pena de ter de pagar 1.000 euros por dia à referida sociedade", pode ler-se no comunicado.

De resto, no oitavo ponto do documento entregue em tribunal a SAD pede condenação para o clube caso este declare ainda, publicamente, ter vencido três edições do antigo Campeonato de Portugal, três da Taça de Portugal, 12 da Taça de Honra de Lisboa e "ter inaugurado o Estádio Santiago Bernabéu, num jogo com o Real Madrid, a convite deste".

Da mesma forma, as referências a Matateu, enquanto futebolista mais consagrado da história do emblema lisboeta, apenas devem indicar que o exaltam "a título de clube fundador daquela sociedade identificando-a pela sua firma completa".

Na quarta-feira tinham sido divulgadas, pelo clube, outras pretensões da SAD do Belenenses que constam desta ação judicial, entre as quais deter em igual medida com o clube o património histórico e desportivo, e impedir o clube de disputar qualquer competição profissional de futebol.

A Codecity Sports Management, de Rui Pedro Soares, adquiriu a maioria do capital da SAD em 2012 e o Belenenses ficou com uma participação de 10%. Desde então, vigorava um protocolo assinado por ambas as entidades, que cessou no dia 30 de junho, após o qual o clube anunciou a inscrição de uma equipa de futebol sénior, que está a competir nas divisões distritais de Lisboa.

Já a equipa profissional de futebol, que disputa a I Liga portuguesa, deixou o Estádio do Restelo no início desta época, passando a jogar no Estádio Nacional, em Oeiras, sendo que a SAD acusou a direção do clube de a ter despejado do Restelo.