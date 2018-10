SAD do Belenenses diz que vai respeitar ordem do tribunal e mantém o nome

O Belenenses SAD, clube presidido por Rui Pedro Soares que atua na I Liga, já respondeu à deliberação do Tribunal da Propriedade Intelectual, que deu razão a uma providência cautelar interposta pelo Clube de Futebol "Os Belenenses", e impediu a SAD de usar a marca e os símbolos do clube. Em comunicado, o clube da I Liga contesta os fundamentos da providência cautelar e garante que vai continuar a usar o nome Belenenses.

Eis o comunicado na íntegra:

"A equipa de futebol do Belenenses continuará a usar o nome que sempre foi, é e será o seu.

Tendo hoje sido conhecida a sentença proferida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual, não está, minimamente, em causa que a equipa do Belenenses se continue a chamar Belenenses. É também seguro que o Belenenses continuará a competir na I Liga, entre os maiores de Portugal, tal como foi propósito dos seus Fundadores.

Segundo a sentença, a equipa do Belenenses não pode usar o emblema do seu Clube Fundador (que, de qualquer modo, não usa na camisola) pela única e exclusiva razão de existir um registo comercial de marca.

A sentença (duplamente provisória, por ser proferida numa mera providência cautelar e ser passível de recurso, no qual os advogados já estão a trabalhar) viola a lei e nem diz se a cruz de Cristo - que consta do emblema do C.F.B. como de muitas outras bandeiras e símbolos, desde logo da própria F.P.F. - pode ou não continuar a ser usada pelo Belenenses.

Estamos certos de que a sentença vai ser revogada, mas entre os valores do Belenenses está o respeito pelas decisões judiciais, pelo que os seus efeitos a respeito da cruz de Cristo serão analisados com atenção e rigor.

Em 1999, o Belenenses personalizou a sua equipa de futebol, constituindo, na qualidade de Clube Fundador, a sua Sociedade Desportiva de Futebol, a que chamou "Os Belenenses" SAD.

Assim, a equipa do Belenenses, que joga na I Liga como os seus Fundadores quiseram, foi, é e sempre será a única e legítima representante do Clube de Futebol "Os Belenenses" no futebol profissional. É e sempre será a gloriosa equipa de futebol do Belenenses, com um património material e imaterial de 99 anos, uma das únicas cinco campeãs nacionais e vencedora de 3 Taças de Portugal.

Seguimos em frente para dignificar o Belenenses, de modo a proporcionar a todos os Belenenses, no campo de jogo, alegrias como as que tiveram no passado sábado.

Viva o Belenenses!"