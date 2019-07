Sá Pinto é o escolhido por António Salvador para treinar Sp. Braga

Sá Pinto prepara-se para assumir o Sp. Braga. Segundo o DN apurou o ex-técnico do Sporting já foi abordado por António Salvador e deverá aceitar o lugar que era de Abel Ferreira, que na segunda-feira se despediu do plantel para assumir o PAOK da Grécia.

O treinador português, que estava sem clube desde que deixou os polacos do Légia Varsóvia, era um dos três nomes em cima da mesa, juntamente com Silas (Belenenses) e Renato Paiva (equipa B do Benfica).

Em Portugal, Sá Pinto foi adjunto da U. Leiria e treinou o Sporting e o Belenenses. No estrangeiro orientou o Estrela Vermelha da Sérvia, o OFI Creta e o Atromitos da Grécia, o Al Fateh da Arábia Saudita, o Standard Liège da Bélgica e o Légia Varsóvia da Polónia.