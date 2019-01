Rui Vitória volta a golear no comando do Al Nassr

Rui Vitória foi recebido no Al Nassr por Hélder Cristóvão

Rui Vitória estreia-se com goleada na taça saudita

Rui Vitória está a ter um início de carreira a todo o gás no Al Nassr, da Arábia Saudita. Depois de ter goleado o Al Ansar por 5-0 na semana passada, esta segunda-feira voltou a aplicar um resultado volumoso também para a Taça do Rei da Arábia Saudita,.

O Al Nassr venceu no terreno do Al Fayha, 14.º classificado da liga saudita, por 6-0, garantindo assim o apuramento para os quartos-de-final da prova. Os golos só apareceram na segunda parte, com o brasileiro Giuliano a abrir o marcador, cabendo depois ao marroquino Abderrazak Hamdallah marcar os quatro golos seguintes, tendo Fahad Bin fechado a contagem.

A estreia de Rui Vitória no campeonato saudita está marcado para sexta-feira no campo do Al Taawon, equipa treinada por Pedro Emanuel que ocupa a 5.ª posição da tabela.