Rui Vitória: "Temos a nossa forma de jogar e não vamos mudá-la"

Rui Vitória deixou esta terça-feira que o Benfica "foi melhor" que o PAOK Salonica na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e assumiu que a sua equipa tem "capacidade de marcar golos" no Estádio Toumba, esta quarta-feira, a partir das 20.00 horas.

E, nesse sentido, o treinador do Benfica deixou a garantia que a sua equipa "tem a sua forma de jogar e não vai mudá-la". "Temos trabalhado a acreditar no que estamos a fazer. Criámos uma ideia de jogo que tem vindo a ser implementada desde a época passada, na qual temos sempre da mesma abordagem do jogo e não vamos alterá-la", sublinhou.

O técnico deixou claro que está muito satisfeito como a sua equipa está a evoluir, pois "as oportunidades têm surgido" e "são construídas de várias formas". Assim sendo, garantiu que o Benfica está "preparado para as várias fases do jogo" que irão surgir em Salonica.

"Há momentos em que vamos ter de defender, outros em que teremos a bola e vamos procurar ter critério para entrar na área adversária e outros ainda em que vamos ser setas para a baliza do PAOK", referiu, deixando desde logo um aviso: "Não ganhamos na primeira mão, mas vamos agora à procura de ganhar aqui na Grécia. Temos a nossa forma de jogar e não vamos mudá-la."

Rui Vitória espera "um jogo bem disputado com duas equipas a quererem ganhar" e como tal não acredita que o PAOK se remeta à sua defesa, pois "tem consciência de que o Benfica tem feito golos em todo o lado onde joga". Ainda assim admite que as duas equipas "vão querer estar mais implementadas" em campo, mas sublinha que "a organização defensiva pode fazer a diferença", bem como "as individualidades" quando se tratam de jogos equilibrados como este.

Salvio disponível para o jogo

Quem deverá estar de volta à equipa é o argentino Salvio, que falhou os dois últimos jogos por lesão. O extremo trabalhou "na plenitude" no treino de adaptação ao relvado do Estádio Toumba, o que leva Rui Vitória a dizer "estará disponível", mas sobre se irá a jogo é algo que ainda vai "decidir até à hora do jogo".

Em jogo em Salonica estará, além do apuramento, um encaixe de 42,9 milhões de euros pela entrada na Liga dos Campeões. Rui Vitória garantiu que o seu foco "é sempre ganhar em todos os jogos", deixando assim de lado as questões financeiras: "Há dois ou três anos o Benfica ganhou uma série dinheiro que não era normal ganhar, mas as questões financeiras não são a minha área."

O Benfica entra em campo na Grécia quatro dias depois do dérbi com o Sporting, mas o técnico não quer ouvir falar em desgaste dos seus jogadores. "É verdade que temos vindo a jogar com muita frequência, mas os dados que temos é que os jogadores têm tido uma recuperação fantástica. No entanto, gostaríamos, como é óbvio, mais tempo para preparar os jogos", assumiu.

Na conferência de imprensa do treinador Léo Matos e do treinador Razvan Lusescu ficou claro que o PAOK não irá jogar na expetativa em relação ao que o jogo vai dar, apesar de ter a vantagem do golo marcado no Estádio da Luz, algo que Rui Vitória está consciente. " É normal que eles queiram procurar o golo, porque sabem que o Benfica costuma marcar. Na primeira mão criámos muitas oportunidades e se tivermos metade dessas ocasiões e o dobro do aproveitamento vamos fazer golos e não apenas um", frisou.