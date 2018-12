Rui Vitória satisfeito, Petit também

Rui Vitória foi curto e muito generoso com a sua equipa, após a vitória por 1-0 nos Barreiros, sobre o Marítimo. "Satisfeito, sim. Ganhámos, ganhámos justamente. É um campo difícil e nós conseguimos ganhar", apreciou o treinador do Benfica.

"Na segunda parte, criámos as oportunidades para aumentar a vantagem. Mas ganhámos e de forma justa. Temos de continuar nesta fase de retoma, jogo a jogo, deixar tudo em campo, como aconteceu aqui e tinha acontecido na quarta-feira [1-0 sobre o AEK, na Champions]", acrescentou.

Por fim, apelo ao engenho: "Os jogos são todos complicados, temos é de os saber ultrapassar. E hoje soubemos. Temos de saber como é que temos que ganhar a cada adversário e hoje soubemos".

Petit... satisfeito

Petit estava frustrado com o resultado, mas satisfeito com a equipa, que acha que está a crescer e já mostrou a atitude e futebol que lhe vai permitir parar a queda livre em que entrou no início de setembro. "Não estou satisfeito com o resultado pela coragem, intensidade e a pressão que fizemos sobre o Benfica", disse o treinador do Marítimo, que em três jogos só empatou um (perdeu dois).

"A equipa vai crescendo. Tivemos duas situações dentro da área e uma ou outra que podiam ter sido melhor aproveitadas. Estávamos à procura de outro resultado que não este", analisou o técnico.

"Não é fácil, esta situação, mas com a coragem, determinação e intensidade que os jogadores mostraram será mais fácil já no jogo com o Tondela", concluiu Petit.