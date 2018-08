Rui Vitória: "Resume-se a aproveitar ou não aproveitar"

O Benfica facilitou frente ao PAOK, empatou em casa com os gregos esta terça-feira (1-1) e complicou o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Rui Vitória, no entanto, mostrou-se confiante no final do encontro e satisfeito com o rendimento da equipa.

"A eliminatória está em aberto, vamos jogar lá, mas quem jogou como nós jogámos na primeira mão tem de acreditar, isto ainda não acabou. fizemos um bom jogo, tivemos oportunidades e não fomos eficazes. Estamos na Liga dos Campeões e temos de aproveitar melhor", começou por afirmar o treinador do Benfica na flash interview após o encontro com os gregos.

Admite a "tristeza" com o resultado, mas o "bom jogo" da equipa deixa Rui Vitória com muito "otimismo". "Quem fez o que nós fizemos merece passar", acrescentou.

O golo do PAOK, que surgiu numa bola parada, "única vez" que os gregos criaram perigo na segunda parte, de acordo com o técnico, é demasiado "penalizador" para o "momento" do jogo.

O Benfica, que teve vários lances perigosos, foi "uma boa equipa que não foi eficaz". "Resume-se a aproveitar ou não aproveitar", afirmou Rui Vitória, que destacou a "personalidade" e "dinâmica" da equipa do Benfica. "Vamos à Grécia com grande vontade", frisou.

Salvio "não estava em condições". Jonas? "Vamos ver"

Antes do jogo a primeira surpresa estava no onze inicial do Benfica. Zivkovic alinhou na direita, num lugar que tem sido de Salvio. "Esta manhã não estava em condições, mas temos condições para qualquer emergência", disse Rui Vitória, que afirmou não crer que o argentino esteja em risco para o próximo desafio dos encarnados, frente ao rival Sporting, na Luz, para o campeonato.

Já sobre o brasileiro Jonas, cuja ausência tem marcado também o início de época do Benfica, o treinador do clube da Luz disse ser "prematuro" estar a falar sobre possíveis presenças nos próximos jogos (Sporting e PAOK).