Rui Vitória questionado... mas este nem é o seu pior arranque de época

O Benfica foi derrotado (2-0) pelo Belenenses SAD, sábado, no Estádio Nacional, e o treinador Rui Vitória foi alvo de contestação, com alguns sócios e adeptos presentes no Jamor a mostrarem lenços brancos ao técnico benfiquista.

A derrota de sábado impediu os encarnados de serem líderes isolados da I Liga, já que o Sp. Braga empatou em Guimarães. Mais do que isso, atirou o clube para a terceira posição, com os mesmos pontos do Rio Ave, e a um dos líder - FC Porto e Sp. Braga.

Contrariamente ao que possa parecer, este não é o pior arranque de temporada de Rui Vitória no Benfica. Relativamente à época passada, a equipa tem precisamente os mesmos pontos à passagem da oitava jornada (17), embora há um ano tivesse mais um golo marcado e menos um sofrido.

O pior arranque de época de Rui Vitória foi na sua primeira como treinador do Benfica. Em 2015/16, já como sucessor de Jorge Jesus, Vitória tinha apenas 15 pontos somados nos oito primeiros jogos do campeonato. Para isso muito contribuíram as derrotas frente aos rivais FC Porto e Sporting e outro resultado negativo numa deslocação a Arouca.

Já o melhor registo aconteceu na época 2016/17, quando por esta altura, com oito jogos da I Liga disputados, a equipa estava instalada no primeiro lugar com 22 pontos e apenas perdeu pontos numa ocasião, com um empate caseiro diante do V. Setúbal.

Eis os arranques de época de Rui Vitória:

2015/16

Benfica-Estoril, 4-0

Arouca-Benfica, 1-0

Benfica-Moreirense, 3-2

Benfica-Belenenses, 6-0

FC Porto-Benfica, 1-0

Benfica-P. Ferreira, 3-0

Benfica-Sporting, 0-3

Tondela-Benfica, 0-4

6.º lugar - 15 pts, 5V, 0E, 3D, 20-7 golos

2016/17

Tondela-Benfica, 0-2

Benfica-V. Setúbal, 1-1

Nacional-Benfica, 1-3

Arouca-Benfica, 1-2

Benfica-Sp. Braga, 3-1

Desp. Chaves-Benfica, 0-2

Feirense-Benfica, 4-0

Belenenses-Benfica, 0-2

1.º lugar - 22 pts, 7V, 1E, 0D, 19-4 golos

2017/18

Benfica-Sp. Braga, 3-1

Desp. Chaves-Benfica, 0-1

Benfica-Belenenses, 5-0

Rio Ave-Benfica, 1-1

Benfica-Portimonense, 2-1

Boavista-Benfica, 2-1

Benfica-P. Ferreira, 2-0

Marítimo-Benfica, 1-1

3.º lugar - 17 pts, 5V, 2E, 1D, 16-6 golos

2018/19

Benfica-V. Guimarães, 3-2

Boavista-Benfica, 0-2

Benfica-Sporting, 1-1

Nacional-Benfica, 0-4

Benfica-Desp. Aves, 2-0

Desp. Chaves-Benfica, 2-2

Benfica-FC Porto, 1-0

Belenenses SAD-Benfica, 2-0

3.º lugar - 17 pts, 5V, 2E, 1D, 15-7 golos