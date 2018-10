Rui Vitória quer Benfica ambicioso para enfrentar a motivação do Sertanense

Rui Vitória assumiu esta quarta-feira que pretende "um Benfica ambicioso" na partida desta quinta-feira (20.45 horas), em Coimbra, com o Sertanense, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

"Sabemos bem o jogo que teremos pela frente, pois estas eliminatórias são motivo de grande ambição das equipas, sobretudo das que militam em escalões inferiores", avisou o treinador encarnado, assumindo que "é fundamental" que a sua equipa seja "responsável, ambiciosa e humilde".

Nesse sentido, assumiu que o Sertanense "tem jogadores de qualidade, sobretudo na frente, e tem se apresentado num 4x3x3 bem trabalhado". "Percebe-se a grande motivação de jogarem com o Benfica e nós vamos apresentar um onze com alterações, mas com o qual estou completamente à vontade, seja para que competição for", acrescentou, revelando que "Jonas está convocado", embora não revelando se o goleador brasileiro será titular.

Sobre o jogo ser em campo neutro

"É fundamental entendermos que equipa estará do outro lado, pois o Sertanense quer muito fazer história num jogo que dá na televisão e num estádio bonito de se jogar. Temos de jogar como fazemos com todos os adversários, lutar, jogar e fazer tudo para ganhar. A motivação do Sertanense está muito alta."

"A questão de ser em campo neutro pode ser colocada, mas nos anos anteriores tem acontecido com todas as equipas grandes. Hoje o futebol é um espetáculo televisivo e tem de haver condições. O facto de as equipas da liga principal jogarem fora nesta eliminatória já é um salto qualitativo, mas não podemos estar a apresentar espetáculos que não sejam apetecíveis para o público, do ponto vista televisivo. É uma decisão da Federação e quanto a nós, jogamos em qualquer lado."

Oportunidade aos menos utilizados

"A escolha da equipa que vamos apresentar tem a ver com o adversário, mas também com o contexto de jogadores nas seleções e de algumas limitações que temos tido. Alguns, que até têm jogado, precisam de entrar mais no ritmo. Mas quando olho para a equipa que vamos formar, tenho a certeza que ela poderia jogar em qualquer uma das outra competições que estamos inseridos."

Samaris em final de contrato e de saída?

"Eu sou um treinador que lida com situações destas há vários anos. É algo que me passa ao lado. Ou os jogadores dão condições e garantias para jogar e jogam, se não dão não jogam. Não ligo a quando terminam contrato. Se o Samaris jogar amanhã é porque entendo que deve jogar e porque entendo que nos pode dar alguma coisa."

Conhecimento das equipas pequenas

"É uma grande vantagem para mim ter passado por todas essas situações, noutros escalões. Tenho noção do que é estar do outro lado, sei bem o que pensa o treinador e os jogadores contrários. A minha preparação do jogo é feita de igual forma. Não tenho de dizer que temos de ter respeito pelo adversário, era o que faltava ter de dizer isso, pois sei muito bem o que é jogar em qualquer campo. O futebol não vai com palavras, mas sim com atos e ações dentro do jogo. Respeito e atitude nem se questionam, pois do outro lado estará equipa que acredita que será um dia bom, sabendo que é uma montra para alguns jogadores que têm qualidade. Como tenho passado todas as escadas do futebol português, sei como lidar como isso. Estes jogos ganham-se com ações, entrega, qualidade, organização e acima de tudo muita responsabilidade."

O seu fim de ciclo no Benfica

"Quando comecei a minha carreira de treinador não coloquei datas em que queria estar num sitio ou noutro. Quando estou num trabalho é com a máxima entrega e ambição sem saber como será o dia de amanhã. Não olho só para o presente, mas também para o futuro. Tenho uma ideia de projeto que me envolve. Sei lá quando vou sair, para mim é viver o dia-a-dia. Não tenho essa lógica da obrigatoriedade de ciclos, temos é de preparar o dia-a-dia e pensar o amanhã, é assim que eu penso."