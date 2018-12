Rui Vitória promete Benfica com "ambição" frente ao Paços de Ferreira

Benfica do "lento, lento, lento" a reentrada a todo o gás

Rui Vitória fez esta terça-feira a antevisão do encontro de amanhã, frente ao Paços de Ferreira, líder da II Liga, a contar para a 2.ª jornada do Grupo A da Taça da Liga (Allianz Cup). O treinador do Benfica admite mudanças numa equipa que vai ter "a ambição de ganhar" e fiz que os pacenses vão "dificultar a vida" aos encarnados.

"Vai ser um Benfica com grande ambição de ganhar. Temos três pontos e é importante somar outros três num jogo que é importante, contra o líder da II Liga, que tem um treinador [Vítor Oliveira] que respeito muito e que tem sempre equipas difíceis de bater", disse Rui Vitória à BTV, elogiando ainda o adversário ao dizer que é "uma equipa praticamente de I Liga".

Referindo que é "muito importante" para o Benfica entrar na última jornada da fase de grupos da competição na liderança do grupo, deixou mais elogios ao Paços: "Tem um plantel de qualidade que está formado para subir de divisão e os jogadores que não são primeiras opções podem facilmente jogar de início, mas a competição também permite isso. Vamos encontrar um Paços de Ferreira desinibido que quererá dificultar a nossa vida".

Vítor Oliveira, treinador do Paços de Ferreira, admitiu que ia mexer na sua equipa, e Rui Vitória deixou no ar a ideia de que também o irá fazer, falando em "mudanças nos convocados", mas preferiu destacar que os jogadores do Benfica estão "imbuídos na competição".

Esta segunda-feira, os encarnados tiveram no treino sete jogadores da equipa B (Pedro Amaral, Alex Pinto, Ferro, Kalaica, Chris Willock, Jota e Tiago Dantas) no treino, algo que o treinador do Benfica disse ser "normal" num "dia como muitos outros".

"Trouxemos jogadores com qualidade que queremos observar tendo em conta objetivos que vamos tendo. Mas o fundamental é ganhar amanhã e vamos apresentar uma equipa preparada. A postura dos jogadores dá garantias para termos essa convicção", disse.