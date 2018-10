Rui Vitória: "O Ajax tem uma dinâmica interessante e nós temos de ser fortes"

Rui VItória, treinador do Benfica, garantiu esta segunda-feira que a sua equipa irá entrar na Johan Cruijff Arena frente ao Ajax para garantir a segunda vitória na Liga dos Campeões. "Há três pontos em disputa e como tal não estamos a pesar em estratégias para levar daqui um pontinho. A nossa preocupação é ir à procura da vitória", frisou o técnico.

E a receita para chegar ao triunfo parece estar bem estudada. "A luta no meio-campo poderá ser um dos aspetos decisivos deste jogo, porque é aí que muitos jogos se decidem. Os duelos vão ser interessantes e aí temos de ser fortes, mas é importante perceber as dinâmicas e a fluidez de jogo do Ajax. A solução é tapar determinados espaços e determinados jogadores e depois seremos nós a colocar a bola nos espaços onde o Ajax pode ter algumas dificuldades."

Rui Vitória diz ter a consciência de que "ofensivamente o Ajax tem várias virtudes e muitas dinâmicas interessantes", contudo deixou uma certeza: "Não vamos alterar a nossa forma de trabalhar, temos é de resolver as coisas dentro do campo. Temos jogadores de qualidade com grande vivência nesta competição, temos ter cuidado com o Ajax, mas também a ambição para disputar um jogo destes em que a astúcia e a perspicácia pode fazer toda a diferença."

O treinador benfiquista assumiu que "o Benfica quer impor" a sua forma de jogar. "Quando estivermos em organização defensiva temos saber ocupar os espaços, não perder a bola quando a tivermos e procurar os espaços para fazer a diferença, aproveitando a velocidade, que é uma das nossas características. Além disso é preciso aproveitar as bolas paradas", assumiu, deixando ainda uma certeza: "Temos de defender em alguns momentos, como noutros vamos estar por cima do Ajax."

Nesse sentido, adiantou que o Benfica tem de ser "uma equipa muito concentrada", porque "em alguns momentos é preciso complicar a fase construção do Ajax", algo se consegue mediante alguns pressupostos: "Temos de ser equipa personalizada, com grande exigência mental. Temos de ser fortes nos vários momentos do jogo, como é normal nestes jogos."

Sobre a equipa que irá apresentar jogou à defesa, limitando-se a dizer que todos os jogadores que foram convocados "estão disponiveis para jogar", incluindo Conti, Jardel e Grimaldo, que estiveram de fora frente ao Sertanense devido a lesões. "Quem entrar está identificado com a dimensão do jogo e estará pronto para ele", acrescentou.

Por sua vez, André Almeida deixou claro que o objetivo do Benfica é vencer na Johan Cruijff Arena e não pensa em empates. "Nesta casa não assinamos empates com quem quer que seja, viemos aqui para vencer e é para isso que vamos entrar em campo", sublinhou, admitindo que "o Ajax é uma excelente equipa, com excelentes jogadores". "Acredito que eles estejam com grande confiança, mas nós também estamos num bom momento, como tal acredito que será um jogo dividido e que a vitória caia para o nosso lado", frisou.