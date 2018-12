Rui Vitória: "Não vamos a Montalegre para nenhuma festa. É para ganhar"

Sorteio da Liga Europa. Villarreal é o adversário do Sporting, Benfica joga com o Galatasaray

Rui Vitória fez ontem a antevisão à deslocação da próxima quarta-feira ao campo do Montalegre, para os oitavos de final da Taça de Portugal. O treinador do Benfica reconheceu que é importante jogar naquela zona do país, mas que os encarnados não vão para a festa, mas sim para ganhar.

"É um prazer quando vamos a zonas do país que normalmente não veem a nossa equipa. Mas que fique claro que há o prazer de representar o Benfica, mas há depois a competição. Não vamos lá para nenhuma festa. É para ganhar o jogo e vencer a eliminatória", afirmou Rui Vitória, explicando ainda que a preparação para este jogo não foi diferente do habitual.

"Fizemos o mesmo trabalho porque não há jogos fáceis ou difíceis. O adversário é de uma divisão inferior, mas tivemos a mesma preparação. Conhecemos o Montalegre, que vai ser uma equipa sólida a preocupar-se em defender bem e procurar o contra-ataque", acrescentou.

Rui Vitória admitiu que vai fazer alterações na equipa, mas "em função do que foi o jogo passado" e porque a equipa tem "muitos jogos em cima. Mas garante que os "jogadores estão prontos" e que quem entrar vai estar "preparado".

O Benfica soma por vitórias os últimos cinco jogos, em que não sofreu qualquer golo. Questionado sobre as críticas à equipa, o treinador dos encarnados preferiu desvalorizar. "Que críticas? De quem? Na Madeira saímos sob aplausos e tivemos uma forte relação com a bancada durante o jogo, o que tem acontecido na maioria dos jogos. Estamos numa fase de retoma e há sempre uma melhoria nos índices de confiança e na consistência da equipa. Temos conseguido isso. Não existem equipas perfeitas. Temos de melhorar, isso sim", frisou.

Ainda em relação ao Benfica, Rui Vitória falou das críticas do clube à arbitragem, garantindo que o clube "tem pessoas a tratar desses assuntos" e que não vai intervir. O "foco", frisou, está no jogo com o Montalegre. Já sobre o sorteio da Liga Europa, que colocou os turcos do Galatasaray no caminho das águias, o técnico referiu que "ainda falta muito jogo até à eliminatória". "É um adversário que conhecemos e uma eliminatória que está em aberto. Queremos passar, mas vamos ter tempo para analisar esse adversário", acrescentou.

Rui Vitória falou ainda sobre dois assuntos fora do universo Benfica. Reagiu à saída de José Mourinho do Manchester United, dizendo que Mou "tem sido o melhor" e que "não é por estar a sair que deixa de o ser". Deixou ainda uma mensagem de apoio a Nuno Pinto, futebolista do V. Setúbal que foi obrigado a interromper a carreira devido a um linfoma.

"Um abraço de solidariedade para o Nuno Pinto. Nesta indústria e sociedade olha-se muito para o profissional e não para o homem. É importante que o façamos e por isso um abraço neste momento difícil", afirmou.

Montalegre e Benfica defrontam-se amanhã, quarta-feira, num encontro a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal e que tem início às 20:45.