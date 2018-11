Rui Vitória: "Não conseguimos operacionalizar a estratégia que delineámos"

Benfica sem rumo deixa Munique com mais uma humilhação europeia

Rui Vitória explicou a goleada sofrida em Munique com o Bayern com o facto de o Benfica não ter conseguido passar à prática a estratégia que preparou para a partida. "Não conseguimos operacionalizar a estratégia que delineámos", começou por dizer o treinador do Benfica.

"Sinto tristeza, obviamente, porque não era isto que queríamos. Deixámos o Bayern jogar a seu bel-prazer, o que se paga caro. Cometemos demasiados erros para este tipo de competição. Sentimos uma tristeza muito grande, mas a realidade é esta. Objetivamente, saímos da Liga dos Campeões e estamos na Liga Europa", acrescentou, frisando que "o Bayern foi superior".

Sobre o que tinha idealizado para o jogo, explicou: "A estratégia passava por ser uma equipa forte, pressionante e agressiva do ponto de vista defensivo, para depois sair em velocidade para o ataque. E não conseguimos fazer isso porque o Bayern acabou por fazer logo o golo, num lance em que o permitimos, com muita passividade, e isso condicionou. E depois, mesmo quando fizemos o 3-1, na jogada seguinte sofremos o quarto golo, o que nos tirou a força anímica. Fica um resultado pesado porque o Bayern é uma das melhores equipas da Europa e foi-nos superior. Isto já aconteceu aqui com outras equipas também e há que assumir que não estivemos bem."

A análise à eliminação da Champions: "A decisão deste grupo aconteceu nos dois jogos com o Ajax. Por pormenores, perdemos e empatámos, quando podia ter acontecido o contrário. Ainda podemos fazer sete pontos, mas essa jornada com o Ajax acaba por ser determinante. Estamos na presença de duas equipas muito fortes na Europa e fica essa dupla jornada a condicionar a eliminação."

Questionado sobre o seu futuro no comando técnico do Benfica: "O próximo passo é analisar o jogo e preparar os próximos jogos. Os maus momentos são para ser ultrapassados, os desafios são para ser ultrapassados e é isso que sentimos neste momento."

Rúben Dias: "Não estivemos à altura"

"É um momento menos bom, sem dúvida. Um jogo difícil, contra uma equipa muito forte. Não estivemos à altura nos duelos e é um momento muito difícil para nós. Temos de nos unir e continuar a trabalhar, e hoje saímos daqui tristes. É preciso dar a volta e fazer algo. Vamos continuar dentro de uma competição importante [Liga Europa], e isso é uma motivação importante. Temos de continuar a trabalhar. Perdemos todos juntos e ganhamos todos juntos."

André Almeida: "Vamos voltar a ganhar"

"Um resultado destes não se explica, foi um jogo menos conseguido da nossa parte. Penso que até entramos bem na partida, mas sofremos um golo muito cedo, que nos tirou um pouco a estratégia para o jogo."

Os cinco golos sofridos: "Não se trata só da defesa do Benfica, é o coletivo. São momentos que acontecem, e estamos a falar de jogadores de grande qualidade, que num momento resolvem o jogo."

Reflexo da derrota: "Quando os resultados não aparecem e perdemos, também ficamos insatisfeitos. É aceitável que os adeptos se sintam tristes porque também nos sentimos. Quando ganhamos, ganhamos todos, e quando perdemos, perdemos todos. Vamos voltar a ganhar."

Gedson: "Tem-nos faltado alguma eficácia"

"Sinto-me triste, tal como todos os meus colegas. Fico feliz pelo golo, mas triste pelo resultado. Temos de levantar a cabeça e ter melhores resultados daqui em diante. Tem-nos faltado alguma eficácia, não estamos a concretizar as oportunidades. A equipa tem tentado dar o seu melhor e os resultados vão aparecer. Vamos trabalhar para isso."

Sobre a titularidade de Gabriel: "Enquanto jogador e colega de equipa, não posso responder-lhe, seria muito mau falar sobre isso. Trabalhamos todos da mesma forma, quero o melhor do meu colega como ele quer o meu. Vamos trabalhar um pelo outro para sermos mais fortes. Com cada treino estaremos melhor."