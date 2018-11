Rui Vitória mantém-se como treinador do Benfica

Rui Vitória de saída. Lage é solução provisória no Benfica com Jesus na calha

Afinal, Rui Vitória vai continuar como treinador do Benfica. A decisão foi tomada por Luís Filipe Vieira esta manhã, após uma reunião com o técnico e depois de ter refletido sobre os prós e os contras de uma rescisão contratual, de acordo com fonte contactada pelo DN.

A goleada sofrida em Munique com o Bayern para a Liga dos Campeões, aliada aos maus resultados e exibições nos jogos anteriores, fez com que o presidente encarnado tivesse colocado em marcha um plano para a substituição do técnico, depois de uma reunião na quarta-feira à noite com os restantes administradores da SAD encarnada, tendo mesmo colocado em cima da mesa Bruno Lage, técnico da equipa B, para assegurar o comando da equipa de forma provisória.

Só que na manhã desta quinta-feira houve um volte face e Vieira acabou por decidir manter Rui Vitória no cargo, estando inclusive marcada uma conferência de imprensa para o final da tarde, na qual o presidente do Benfica irá esclarecer toda a situação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Rui Vitória, que tem contrato válido até 2020, vai assim sentar-se no banco de suplentes no jogo deste sábado (18.00 horas), na Luz, com o Feirense, da 11.ª jornada da Liga. Ainda assim, a situação do técnico de 48 anos é bastante delicada, pois nos últimos sete jogos apenas venceu dois e a equipa sofreu 14 golos, o que originou uma enorme onda de descontentamento entre os adeptos encarnados.