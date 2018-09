Rui Vitória: "Jonas vai ser convocado"

O treinador do Benfica fez a revelação que todos os adeptos do Benfica queriam ouvir na antevisão ao encontro com o Desportivo das Aves, que se realiza este domingo (18.30).



"Jonas vai ser convocado", disse o treinador. Sabe-se que o avançado de 34 anos não joga desde 1 de agosto quando fez 71 minutos no encontro particular com o Lyon no Algarve (derrota por 2-3).



Sobre os minutos que tem planeados para o brasileiro Rui Vitória não se quis alongar: "Não vou dizer, se não o José Mota saberá o que penso. Se está convocado é porque entra nos parâmetros que temos para ir a competição. Tem progredido e entendemos que foi o momento certo para ser chamado. Esperemos que dê resposta. Está parado há muito tempo. Se estamos à espera de rendimento máximo... teremos de esperar um pouco. Está em condições de ser chamado e logo veremos."