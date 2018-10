Rui Vitória irritado com o histórico frente ao FC Porto: "Começo a ficar farto"

Na conferência de imprensa de antevisão do clássico de domingo, Rui Vitória não gostou de ver lembrado o facto de nunca ter ganho um jogo frente ao FC Porto desde que é treinador do Benfica e levantou a voz para defender o seu trabalho na Luz.

"Se sinto uma espinha atravessada? Não sinto nem tenho de sentir. E digo porquê: nas provas que disputámos com o FC Porto desde que estou aqui, o Benfica tem seis títulos, o FC Porto dois e o Sporting dois. Essa é que é a verdade. Vão perguntar ao FC Porto se não gostava de ter ganho seis títulos", começou por responder o técnico encarnado, avisando que está "um bocado farto" desse tema. "Acho que muitas vezes há falta de respeito nessa análise", disse.

Sem travar no discurso, Rui Vitória lembrou que "em 15 anos deste estádio [nova Luz], o Benfica só ganhou ao FC Porto por três vezes". "Isto é um problema de Rui Vitória, de Jorge Jesus, de Quique Flores, de Camacho, de Fernando Santos", acrescentou, enumerando os técnicos que o precederam na Luz.

O treinador alargou a sua revolta à análise feita também na Liga dos Campeões, onde o Benfica, com a vitória em Atenas a meio da semana, interrompeu uma série de oito derrotas consecutivas na fase de grupos da competição. "A Liga dos Campeões, neste formato, tem 25 anos. Sabem quantas vezes o Benfica passou a fase de grupos? Cinco. E duas delas foram com o Rui Vitória. Se fosse fácil, o Benfica tinha-se apurado 25 vezes. Sabem quantas equipas ganharam fora na última jornada da Champions? Duas. O Manchester City e o Benfica. Será que só conseguem ver o copo meio vazio, não conseguem também ver o meio cheio?".

Numa intervenção que se prolongou por vários minutos, Vitória pediu para respeitarem o seu trabalho e o do Benfica. "Há anos que não se ganhava o "tri" e eu ganhei, há anos que não se via o "tetra" e eu consegui. Não se metiam tantos portugueses a jogar de início e eu fiz isso. Não iam tantos jogadores às seleções e eu consegui com que fossem. Respeitem o meu trabalho, da minha equipa técnica, dos jogadores e da estrutura do Benfica. Há um trabalho feito aqui por muita gente, nos últimos anos, que tem que ser altamente reconhecido. Não sou pessoa de estar aqui com espalhafato, mas alto, já chega de se olhar só para o lado que se quer", afirmou.

A análise ao FC Porto e a Sérgio Conceição

Depois dessa reação irritada, Rui Vitória negou que esse histórico recente negativo frente ao FC Porto seja um sinal de que o Benfica se sente intimidado diante dos dragões. "Isso do intimidar não existe. Às vezes os jogos têm estas realidades. Não tenho problema em abordá-las porque isso não difere em nada a nossa abordagem ao jogo de amanhã. Vamos com a convicção de querer ganhar. Não prometo os três pontos, porque nunca posso prometer. Mas prometo que queremos os três pontos e vamos fazer tudo por eles".

E recusou ainda que o Benfica se sinta mais pressionado do que o FC Porto por estar atrás na classificação. "Não acho nada disso. Se estivessemos à frente, a pressão era de ganhar outra vez. Isto é um clássico, há sempre a pressão natural de ganhar. A jogar a este nível, num clube desta dimensão, isto é sempre assim, há sempre pressão para ganhar".

O técnico do Benfica também falou de Sérgio Conceição, o treinador rival, para dizer que "analisar a forma de pensar o treinador" é uma das formas de preparar os jogos. "Mas não é nada de diferente daquilo que faço em relação a qualquer outro treinador", esclareceu. "Sei muito bem como cada treinador reage a determinadas situações, substituições, etc".

Rui Vitória não se coibiu também de fazer uma análise da equipa do FC Porto e da forma como espera que o rival se apresente na Luz. "É uma equipa que tem bons jogadores, obviamente, e que vai à procura de nos criar problemas com a profunidade nas costas da nossa defesa, com o Marega à direita e o Soares na frente", começou por apontar, acrescentando ainda que este FC Porto "tem uma criação mais elaborada do que em anos anteriores" e que "a defesa está a jogar ligeiramente mais subida". "Temos de ter a astúcia para aproveitar", disse.

O técnico encarnado disse ainda que já escolheu quem vai jogar ao lado de Rúben Dias no centro da defesa, perante as ausências de Jardel e Conti, mas recusou divulgar. "Não vou dizer. Os meus jogadores já sabem. Vai jogar o que eu achar que tem melhores condições. Não tenho problema em relação a nenhum jogador, todos têm a minha confiança", garantiu.