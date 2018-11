Rui Vitória: "Golo madrugador do Tondela ajudou a valorizar a vitória do Benfica"

Rui Vitória gostou da equipa ao golo do Tondela logo no primeiro minuto e destaca a "lucidez" com que os seus jogadores reagiram a esse contratempo.

Reação da equipa? "Tivemos uma prestação muito boa na última quarta-feira, e sabíamos que era determinante ter a mesma postura para ganhar o jogo. Nunca perdemos a lucidez. Podíamos ter dado a volta ainda na primeira parte, acabámos por dar na segunda, frente a uma equipa muito organizada. Uma palavra aos meus jogadores, porque apesar do contratempo do primeiro minuto, a resposta foi de qualidade."

Golo madrugador? "Mais um obstáculo para ultrapassar, mas isso ajudou a valorizar a vitória. Nessas alturas, por vezes perde-se o equilíbrio e a noção do que devemos fazer, mas nunca perdemos. Foi um contratempo, mas os nossos jogadores sabem o compromisso que nós temos."

Recuperar pontos para os rivais? "Vencer é sempre fundamental. Temos de olhar para dentro e fazer bem o nosso trabalho. Vão aparecer jogos pela frente e temos de os encarar com esta competência, para a qualidade poder emergir."

Paragem é benéfica? "Nunca sabemos isso. Umas paragens funcionaram bem, mas este período não foi o que queríamos. Boa parte dos jogadores vai para as seleções e não vamos poder trabalhar algumas situações. Vamos trabalhar com os que estão, recuperar mais um ou outro jogador e encarar um novo ciclo."

André Almeida: "Nesta casa é sempre obrigatório vencer"

"Sabíamos que ia ser um jogo complicado, o terreno estava difícil. Entrada do Tondela foi boa, começou com um golo, mas há que enaltecer a reação do Benfica. Saímos daqui uns justos vencedores. Sabíamos que se viéssemos com a mesma entrega de quarta-feira iríamos vencer. Nesta casa é sempre obrigatório vencer. Quando as coisas não estão a correr tão bem, ainda mais", comentou o lateral benfiquista, eleito homem do jogo para a Sport TV.

Pepa: "Minuto 53 marcou a partida"

Já o treinador do Tondela, Pepa, diz que os jogadores do Tondela fizeram tudo o que lhes tinha sido pedido e indica a expulsão de David Bruno como momento determinante da partida: "Fizemos tudo, fomos felizes no primeiro remate, Benfica também concretizou primeira oportundiade. Jogo estava bom, emotivo, com oportunidades para um lado para o outro. Tivemos oportunidades, mas o Benfica é que faz o 2-1. Depois, com menos dois homens, ficou mais difícil. Não posso deixar de dizer que o minuto 53 marcou a partida. Espetáculo é bonito é com onze contra onze."