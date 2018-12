Rui Vitória: "Fomos justos vencedores num jogo com muita dureza"

Rui Vitória, treinador do Benfica, considerou "justo" o triunfo da sua equipa diante do V. Setúbal, numa partida que classificou de "tremendamente difícil e com muita dureza".

"O adversário bate-se muito bem e se continuar com esta postura vai com certeza roubar muitos pontos a muitas equipas. Fomos justos vencedores. Entrámos à procura do golo, sabíamos como entrar na defesa adversária e podíamos ter feito o 2-0 e 3-0. Se não fosse a determinação e união da equipa seria mais difícil levar pontos."

A importância de marcar cedo: "O Vitória é uma das equipas mais duras do campeonato. É uma equipa que para a transição com faltas e tínhamos de ser incisivos. Marcámos e tivemos de ser sempre muito fortes para suportar a dureza do jogo."

O segredo da vitória: "Todos os jogos são importantes. O Vitória ganhou na Madeira, tem valor e fomos fortes, principalmente no controlo emocional. Não foi fácil manter esse controlo."

Lito Vidigal: "O Benfica fez anti-jogo"

Lito Vidigal, treinador do Vitória de Setúbal, considerou ter sido "um jogo bem disputado e equilibrado, até em posse de bola e faltas", reclamando que "as melhores oportunidades já no final, foram do Vitória".

"O Benfica no final fez anti-jogo, mas diz-se que é estratégia... se fossemos nós era anti-jogo. Parabéns aos meus jogadores foram bravos e ambiciosos. Tivemos alguma infelicidade no resultado."

Derrota após uma série de duas vitórias seguidas: "Este resultado não belisca o percurso da equipa. Este jogo foi uma pena. No último jogo, com o Marítimo, também houve muitas faltas, sem maldade como estas, mas o Artur Soares Dias deixou jogar. Hoje o jogo esteve muito parado. Queríamos que o jogo fosse mais rápido, mas isso foi quebrando e no final foi a estratégia do Benfica. Não digo que não tenha merecido ganhar, mas foi uma pena, devia procurar fazer o segundo golo e matar o jogo."