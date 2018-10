Rui Vitória: "Foi uma vitória à Benfica, de garra e determinação"

Num clássico de muita luta, Seferovic acabou com o jejum do Benfica

Rui Vitória mostrou-se satisfeito com o desempenho da sua equipa no final do jogo com o FC Porto, que os encarnados vencerem por 1-0, um resultado que colocou o Benfica na liderança, com os mesmos pontos do Sp. Braga.

"Foi uma vitoria difícil, mas inteiramente justa. Sabíamos que íamos ter dificuldades, frente a uma equipa que se bate bem. O Benfica teve que se adaptar. Na segunda parte o Casillas fez uma belíssima defesa e depois marcámos e tivemos quase o jogo por inteiro, até à expulsão do Lema. Depois com menos um jogador tivemos que reunir as tropas e ganhar o jogo. Pela segunda vez ficámos com menos um jogador, pela segunda vez ganhámos o jogo. Uma palavra para o Lema, se calhar não deveria ter sido expulso, mas teve um desempenho que me agradou", referiu.

"Estamos na frente como queríamos. Hoje foi uma vitória à Benfica, de garra e determinação. Para a reconquista há muitos passos a dar. Tem de ser jogo a jogo e de forma unida. É o 14.º jogo que estamos a fazer em mês e meio, com seis jogos europeus, deslocações difíceis. Parabéns aos meus jogadores. Jogar a este nível, permanentemente, não é fácil", acrescentou o técnico benfiquista.

O central Rúben Dias, que assinou uma grande exibição, também elogiou a determinação da equipa neste triunfo sobre o rival FC Porto e apontou já à reconquista do título.

"Estamos aí para ir até ao fim. Ficou provado isso com a nossa atitude e superação. Eu até comentei com o André Almeida que com este espírito, determinação e vontade, e com o apoio de todos, vai ser difícil pararem-nos. Foi uma exibição à Benfica. Estamos aqui para reconquistar o título", referiu.