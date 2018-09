Rui Vitória: "Fizemos um grande jogo"

Rui Vitória mostrou-se francamente elogioso para com os seus jogadores no final do encontro com o Desp. Aves. "Foi uma vitória muito boa da nossa parte, fizemos um grande jogo e uma primeira parte de grande nível e intensidade. A dinâmica que impusemos foi muito alta, terminámos só com um golo e podíamos ter feito mais. O adversário, enquanto esteve 1-0, acreditou que podia chegar ao empate mas depois fizemos o 2-0."



O técnico explicou depois o objetivo de ter dado a titularidade a Gabriel e João Félix: "Queria manter sempre a dinâmica e a qualidade da equipa, depois ter os jogadores sempre prontos a dar resposta e com o ritmo que queremos que tenham. O João tem muita capacidade de finalização e resolve se lhe for dada uma nesga de espaço. O Gabriel dá-nos robustez física no meio-campo."

A finalizar uma pequena antevisão ao jogo da próxima quinta-feira em Chaves: "Gostamos muito de ir a esses campos e ganhar, em primeiro lugar. E depois que o benfiquista sinta orgulho na sua equipa. É uma quinta-feira mas de certeza que vai estar lá muita gente nossa. A nossa competição é jogar de três em três dias e estar sempre pronto para o que aí vem. Vamos ter mais um jogo duro, mas vamos com a ambição de sempre."