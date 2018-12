Rui Vitória e o volte-face de Vieira: "Decisões acabaram por ser mais racionais"

Rui Vitória garante que viveu "com normalidade" os dias atípicos que quase levaram à sua saída do comando técnico do Benfica e que acabaram afinal com o presidente Luís Filipe Vieira a garantir a sua continuidade. " As decisões acabaram por ser muito mais racionais do que emotivas", afirmou o técnico, em entrevista ao podcast Conversas à Benfica, disponível também no Youtube.

"Acima de tudo porque estava perfeitamente identificado com aquilo tudo que estávamos a viver. Vivi com muita normalidade, com muita racionalidade também e as decisões acabaram por ser muito mais racionais do que emotivas. Chegámos a uma decisão conjunta, eu e o presidente, ele a decidir e eu a concordar com o que foi decidido", explicou Rui Vitória, acrescentando que a sua continuidade foi considerada a melhor decisão para os interesses do Benfica.

"O mais fácil naquele momento seria cada qual ir para o seu lado, e eu iria para outro clube qualquer ser treinador. Financeiramente, se calhar, até seria tremendamente vantajoso, mas não era isso que me guiava nem a mim, nem a ele [presidente]. E chegámos à conclusão que a melhor decisão - não para mim nem para ele, mas para o Benfica - era essa", frisou.

Numa entrevista em que começou por dizer que é benfiquista, mas sobretudo um treinador profissional de futebol, em que garantiu que o Rui Vitória adepto gosta do Rui Vitória treinador porque "a personalidade é a mesma", revelou que não gosta de ser tratado como professor porque já não dá aulas, que tanto vê futebol como novelas, entre outras curiosidades pessoais, o treinador do Benfica explicou também alguns processos táticos e a forma de jogar da equipa, que tão criticada tem sido nesta época.

O papel de Jonas na escolha do 4x3x3

Rui Vitória explicou, por exemplo, a importância de Jonas na escolha do sistema tático da equipa e na alteração, do 4x4x2 para o 4x3x3, que ocorreu na época passada. "Temos de perceber que tem havido um jogador muito importante nos últimos anos do Benfica, que é o Jonas. É um jogador que define o porquê de jogarmos num sistema ou noutro. No ano passado entendemos que, para o que nós queríamos do 4x4x2, ele já não fazia determinado tipo de movimentos, principalmente a defender. Hoje o próprio Jonas percebe isso", revelou, sublinhando que atualmente espera do brasileiro o "toque final" na área.

"Onde é que ele tem de estar? Na área. Por isso, vamos poupar mais o Jonas ao processo defensivo, até porque tem hoje mais dois anos. Nós queremos tê-lo disponível para estar dentro da área. Hoje não tem essa disponibilidade física para defender. Ele próprio sente desgaste maior. Tem de se concentrar no papel de finalização da área. Neste sistema, queremos que o nosso avançado dê só a assinatura do quadro, a pincelada final na jogada", referiu o técnico, que falou ainda de jogadores como Ferreyra, Zivkovic ou Rafa.

Ferreyra e o ruído do salário

Sobre o argentino que chegou como grande reforço de verão mas tem desiludido e está já apontado à saída no mercado de janeiro, Rui Vitória lembrou que Ferreyra teve oportunidades no início da época, mas que agora "tem desde logo oposição do melhor jogador das últimas quatro épocas em Portugal", referindo-se a Jonas. De resto, o técnico disse também que as condições salariais em que Ferreyra chegou também prejudicaram o ambiente em redor do jogador: "Chegou num envolvimento em relação ao seu contrato que nao foi muito positivo, a discussão se ganha mais do que o Jonas ou ganha menos do que o Jonas."

O treinador encarnado discordou ainda das críticas à forma de jogar do Benfica e à alegada falta de processo de jogo ofensivo apontada por alguns comentadores. "Não concordo, em absoluto. Até outubro fomos a melhor equipa portuguesa, ponto. E atingimos todos objetivos, ponto. Tivemos depois uma fase menos boa, que todas as equipas têm pela Europa fora. O que aconteceu foi isso. Mas não concordo com essas críticas e tenho vários dados objetivos sobre isso: o Benfica é equipa com mais posse de bola, mais entradas na área, mais situações de finalização. Não temos criado oportunidades? Temos tido várias por jogo. Isto não é perfeito, não agrada a toda a gente, mas dizer que o Benfica não tem um processo de jogo, não concordo", refutou.