Rui Vitória: "É bom que o AEK pense que nós temos capacidade para ganhar"

Rui Vitória assumiu que o Benfica tem capacidade para vencer esta terça-feira na Grécia, o AEK Atenas, em jogo da 2.ª jornada da Liga dos Campeões.

"O AEK tem uma boa equipa, bem organizada, bem trabalhada, que nos vai criar dificuldades, mas mau seria se o adversário não pensasse que nós temos capacidade para vir aqui ganhar. E é bom que pense, porque nós temos", avisou o treinador do Benfica, que destacou "o início de época positivo" por parte do campeão grego.

"Sabemos que do outro lado estará um adversário com valor, mas também sabemos que a nossa equipa sabe a importância de um jogo da Liga dos Campeões e está com muita vontade de ganhar. Vamos enfrentar este adversário com esta determinação, para ganhar. O resto é conversa", frisou.

Nesse sentido, desvalorizou o facto de o Benfica já não vencer em fases de grupo na Liga dos Campeões há oito jogos. "Olho muito para o presente e esse presente é uma equipa que começou a trabalhar no final de junho, que fez jogos difíceis nas eliminatórias desta prova e que depois perdeu um jogo com o Bayern Munique. Estamos preparados para este jogo, cientes da responsabilidade de representar este clube e de querer ganhar. Olhamos para o adversário pensando no presente", esclareceu.

Rui Vitória diz não se sentir pressionado após o empate em Chaves. "A pressão existe sempre, faz parte da responsabilidade de representar este clube. Não me sitor pressionado no sentido mais negativo do termo, pois independentemente do adversário, a nossa missão é lutar até à exaustão por ganhar. Este é um jogo para ser vivido com intensidade e sabendo que só podemos controlar o que vivemos momento a momento", frisou.

E nem o duelo de domingo com o FC Porto entra no pensamento do treinador dos encarnados. "Nunca sabemos o que os jogadores pensam, mas há algo que vamos cultivando e que tem sido apanágio da nossa forma de trabalhar: olhar para cada jogo sem pensar no antes e no depois. Esta é uma mensagem continuamente passada. Há que viver cada momento. Estamos a falar de um jogo da Liga dos Campeões que queremos ganhar."

Questionado sobre o jogador que irá substituir o lesionado Jardel no eixo da defesa, Rui Vitória jogou à defesa, deixando apenas uma certeza: "Entrará de certeza absoluta um jogador que tem capacidade. Às vezes o azar de uns é a oportunidade de outros. Gostava de continuar com toda a gente disponível mas, não sendo possível, há soluções."

O técnico esclareceu ainda que Salvio "está pronto para ir a jogo", mas não garantiu se o argentino será titular.